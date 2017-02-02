Лоза знает, как Панайотову стать звездой «Евровидения»

Начинается подготовка к музыкальному конкурсу «Евровидение». За право представить страну в Киеве борются четыре известных артиста и один музыкальный коллектив. Особо активно обсуждаются кандидатуры Елены Темниковой и Александра Панайотова. И свои пять копеек в дискуссию решил добавить Юрий Лоза.

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Накануне Юрию Эдуардовичу исполнилось 63 года. И как выяснилось, артист, за последний год прославившийся «разоблачениями» многих коллег, с интересом следит за выбором представителя России на конкурс «Евровидение».

По мнению Лозы, страну может достойно представить Александр Панайотов. Но при соблюдении некоторых условий.

«Александр поет хорошо, не более того. На конкурсе ему может помочь только одно: если его пошлют не побеждать, а просто достойно представить свою страну. Пусть ему русские, а не иностранцы, напишут песню, поставят номер и даже костюм наши дизайнеры сошьют. Пусть он покажет всему миру, что Россия имеет свою музыкальную эстраду и самобытность. Даже если он победит, он не будет нужен никому, кроме России».

Напомним, сейчас среди кандидатов на участие в конкурсе значатся Елена Темникова, Нюша, Дарья Антонюк, Александр Панайотов и SOPRANO Турецкого

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Источник фото: Globallookpress.com