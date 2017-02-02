Бледанс похвасталась подтянутой грудью

Актриса Эвелина Бледанс вовсе не намерена расставаться со статусом секс-символа. По крайней мере, в ближайшее время. Но звезда не будет вступать в открытую борьбу с соперницами помоложе. Зачем? Ведь существуют тонкие и весьма эффективные методы.

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Сегодня ночью Эвелина пожаловалась на внезапную бессонницу: «Вырубилась в 22.00, проснулась в 3.00. Что это?! И как заставить себя доспать?» При этом в Instagram артистка опубликовала весьма пикантный снимок, на котором прекрасно видны красивое декольте и грудь.

Фотография вызвала неоднозначную реакцию подписчиков: «Эвелина, как Фигаро здесь, Фигаро там! Жизнедеятельность сумасшедшая! Молодец! Здоровья, счастья, добра Вам и всей Вашей семье!!! Восторгаюсь!!!», «Это климакс», «Таки есть что показать», «Стареешь», «Это секса не хватает!», «Года никого не пожалеют. Примечательно, что гадости пишут только красивым женщинам. Мужикам - одни зайки да пупсики. Держитесь, столько негатива вокруг вас, некоторым курицам не пережить спокойно ваш успех и красоту».

Но самые внимательные обратили внимание на грудь. По мнению публики, бюст у 47-летней артистки выглядит просто потрясающе. И похоже, без помощи специалистов по маммопластике не обошлось. Впрочем, вопросы о пластике звезда игнорирует.

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