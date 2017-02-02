Бледанс похвасталась подтянутой грудью
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Актриса Эвелина Бледанс вовсе не намерена расставаться со статусом секс-символа. По крайней мере, в ближайшее время. Но звезда не будет вступать в открытую борьбу с соперницами помоложе. Зачем? Ведь существуют тонкие и весьма эффективные методы.
Сегодня ночью Эвелина пожаловалась на внезапную бессонницу: «Вырубилась в 22.00, проснулась в 3.00. Что это?! И как заставить себя доспать?» При этом в Instagram артистка опубликовала весьма пикантный снимок, на котором прекрасно видны красивое декольте и грудь.
Фотография вызвала неоднозначную реакцию подписчиков: «Эвелина, как Фигаро здесь, Фигаро там! Жизнедеятельность сумасшедшая! Молодец! Здоровья, счастья, добра Вам и всей Вашей семье!!! Восторгаюсь!!!», «Это климакс», «Таки есть что показать», «Стареешь», «Это секса не хватает!», «Года никого не пожалеют. Примечательно, что гадости пишут только красивым женщинам. Мужикам - одни зайки да пупсики. Держитесь, столько негатива вокруг вас, некоторым курицам не пережить спокойно ваш успех и красоту».
Но самые внимательные обратили внимание на грудь. По мнению публики, бюст у 47-летней артистки выглядит просто потрясающе. И похоже, без помощи специалистов по маммопластике не обошлось. Впрочем, вопросы о пластике звезда игнорирует.
Ранее мы писали:Эвелина Бледанс "нарастила" волосы в подмышках. Актриса и телеведущая шокировала поклонников "антиэпиляцией".
Эвелина Бледанс: «Мой возраст меня не смущает». Актриса спокойно относится к старению.
Эвелину Бледанс потянуло на эротику. Звезда опубликовала провокационное фото.
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Обсуждение 4
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НояНе любила её когда она была молодой. А сейчас вызывает уважение. Трудяга. Занимается больным сыном, в то время, как другие звезды сдают своих детей в интернаты. Пусть они и дорогие и за границей.
03.02.17 08:03
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НетуникаУже пора вести список сумасшедших дамочек 45 +, которые пытаются доказать, что они ещё ого-го, выставляя напоказ свои "прелести". Ну показывайте дома мужу или любовникам. Публика - то тут при чём?
02.02.17 18:18
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madameвот именно! нам-то за что?
02.02.17 18:26
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Marana VilniusЕсли есть что показать и желание это показывать, то почему бы и нет? Некоторым и в 20 показывать нечего. А 45+ - не так уж и страшно (особенно если есть что показать)))))
02.02.17 23:20
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