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Бейонсе: «У меня три сердца»


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Бейонсе Ноулз (Beyonce Knowles) - поистине талантливая женщина. И речь идет не только о музыке. Артистка просто гениальна в области пиара. Шесть лет назад она произвела фурор на церемонии MTV Video Music Awards, сообщив о беременности. Сейчас певица снова в интересном положении и снова ставит рекорды.

 
 
 

О своей беременности Бейонсе официально сообщила накануне, опубликовав снимок, на котором запечатлена с округлившимся животом. Певица уточнила, что ждет двойню.

Сегодня сообщается, что артистка поставила рекорд в Instagram. Только за первые 10 часов фотографию беременной дивы «лайкнули» 6,9 млн человек. Для информации: ранее рекордсменом считалась Селена Гомес. Фотография девушки с бутылочкой напитка собрала 6,3 млн голосов.

Но Бейонсе этого мало. Сегодня звезда опубликовала эффектную откровенную фотосессию на своем сайте. Серия фотографий называется «У меня три сердца». Один из снимков стилизован под знаменитую картину Сандро Боттиччели «Рождение Венеры», на других артистка позирует с дочерью Блю Айви (Blue Ivy).

Кстати, в некоторых таблоидах появились сплетни о том, что забеременеть звезде помогли специалисты по экстракорпоральному оплодотворению. Напомним, ранее таблоиды полнились слухами о том, что первенец знаменитости рожден суррогатной матерью.

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0 Не нравится 0 Нравится 02.02.2017 Теги: бейонсе

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