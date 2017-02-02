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Аренда жилья в Санкт-­Петербурге: основные нюансы


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Ежегодно в СПБ приезжают тысячи студентов и людей в поисках временной и постоянной работы. А значит, спрос на долгосрочную аренду жилья в Северной столице стабильно высокий. Главным доказательством этого является тот факт, что за последний год стоимость съемного жилья здесь возросла в среднем на 5,4%. Согласно данным сайта Найдидом, снять квартиру в Санкт-Петербурге сегодня можно в среднем за 31 тысячу рублей.

Аренда жилья в Санкт-Петербурге: основные нюансы

Как выгодно снять жилье в СПБ

Стоимость аренды жилой недвижимости зависит от многих факторов.

  • На рынке аренды жилья на сегодняшний день преобладают однокомнатные квартиры. В условиях экономического кризиса именно они пользуются наибольшим спросом у молодежи. Средняя цена такого жилья составляет 21 тысячу рублей.
  • Для того, чтобы поселиться в двухкомнатной квартире, необходимо рассчитывать в среднем на 29 тысяч рублей ежемесячно. Примечательно, что в январе 2016 года квартира на две комнаты в Санкт-Петербурге обходилась примерно в 27 тысяч рублей, то есть за год стоимость аренды возросла на 2 тысячи. Доля двухкомнатных квартир среди предложений составляет 22%.
  • Трехкомнатные квартиры на рынке аренды недвижимости СПБ представлены меньше всего. Что логично, ведь спрос на них невелик. Число предложений составляет всего 6%. Средняя ежемесячная стоимость такого жилья — 39 тысяч рублей, что на 2 тысячи рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если рассматривать жилье Санкт-Петербурга с точки зрения его месторасположения, то наибольшим спросом пользуются такие районы Северной столицы, как Калининский, Выборгский, Приморский и Невский. Именно в этих частях города сосредоточена основная часть предложений о сдаче жилья в аренду. Кроме того, шанс найти качественный вариант по разумной цене здесь на порядок выше, чем в других районах Северной столицы.

Наименьшее количество предложенных в аренду квартир в Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском районах. А вот цены на аренду жилой недвижимости в этих частях города на порядок выше среднего по Санкт-Петербургу уровня. Например, типовую однокомнатную квартиру в Петроградском районе можно снять за 31 тысячу рублей. В то время как аналогичное по площади и качеству ремонта жилье в Красносельском районе СПБ будет стоить всего 18 тысяч рублей.

Аренда жилья в Санкт-Петербурге: основные нюансы

Чего ожидать от рынка недвижимости Санкт-Петербурга в будущем?

Специалисты сайта spbrealty.ru предполагают, что ситуация на рынке недвижимости Северной столицы и дальше будет оставаться стабильной. Это значит, что арендные ставки на квартиры будут постепенно повышаться, подстраиваясь под основной уровень спроса со стороны платежеспособных арендаторов. При этом резких скачков цен в ближайшем будущем не предвидится.


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0 Не нравится 0 Нравится 02.02.2017 Теги: аренда жилья Санкт-Петербург

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