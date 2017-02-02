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Анастасия Стоцкая готовится к премьере


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Анастасия Стоцкая сейчас готовится к пополнению. Но это не значит, что артистка отодвинула в сторону творческую работу. Сразу после новогодних праздников Анастасия вместе с талантливым исполнителем Edgar начала работать над синглом «Два кольца».

 
 
 

Недавно артисты провели совместную фотосессию с целью создания обложки для сингла. Продюсером проекта и идейным вдохновителем съемки выступила Izabelle (Изабэль Урумянц), также в работе приняла участие фотограф Светлана Ольшанская.

По словам Edgar, начиная работу с Анастасией, он был не до конца уверен в успехе проекта. Для него это стало своеобразным творческим экспериментом. Но после выступления артистов на Tashi-Show в Кремле оба исполнителя поняли, что им удалось создать действительно интересную композицию.

Идея обложки - весьма креативна. Героям фотосъемки не составило особого труда исполнить задумку продюсера, который идеально подобрал для них роли и создал гармоничные образы. Это история о том, как молодая пара хочет пожениться, но у них нет денег на кольца. Они решаются на смелый поступок, чтобы быть вместе. По сюжету влюбленные крадут два кольца и сбегают с места преступления.

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0 Не нравится 0 Нравится 02.02.2017 Теги: Анастасия Стоцкая

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