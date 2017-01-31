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Виктория Лопырева готова к романтике


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Ведущая и модель Виктория Лопырева времени не теряет. Звезда находится в Париже и, похоже, пребывает в самом романтическом настроении. Сегодня Виктория опубликовала снимок, приятно изумивший ее поклонников.

Прозрачный черный топ, изысканное черное белье. В этом Лопырева позировала для нового снимка в Instagram. Звезда не стала комментировать фотографию, зато подписчики не скупятся на комплименты. «Нет слов, одни эмоции!», «Королева красоты», «Божественна!!!», «Все просто - она лучшая!!! Больше, чем красота!!!», «Очень красивое фото очень красивой девушки!»

Кстати, некоторые поклонники сбиты с толку. Накануне Виктория опубликовала совместный снимок со знаменитым испанским тренером Хосепом Гвардиолой. «В такой компании футбол ещё интереснее!» - сообщила звезда. Неужели Лопыревой удалось очаровать тренера клуба «Манчестер Сити»?

 

Напомним, до недавнего Виктория считалась свободной девушкой. Несколько лет назад она рассталась с футболистом Федором Смоловым, но в одном из недавних интервью заявила: «А я уже встретила своего принца. Мой предыдущий опыт показывает: лучше о своей личной жизни рассказывать как можно меньше. Так и поступаю».

Ранее мы писали:

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Лопырева подружилась с Ким Кардашян. Модель опубликовала снимок с теледивой.

Виктория Лопырева последовала примеру Волочковой. Ведущая развлеклась на Мальдивах.



0 Не нравится 0 Нравится 31.01.2017 Теги: виктория лопырева

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