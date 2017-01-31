Виктория Лопырева готова к романтике

Ведущая и модель Виктория Лопырева времени не теряет. Звезда находится в Париже и, похоже, пребывает в самом романтическом настроении. Сегодня Виктория опубликовала снимок, приятно изумивший ее поклонников.

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Прозрачный черный топ, изысканное черное белье. В этом Лопырева позировала для нового снимка в Instagram. Звезда не стала комментировать фотографию, зато подписчики не скупятся на комплименты. «Нет слов, одни эмоции!», «Королева красоты», «Божественна!!!», «Все просто - она лучшая!!! Больше, чем красота!!!», «Очень красивое фото очень красивой девушки!»

Кстати, некоторые поклонники сбиты с толку. Накануне Виктория опубликовала совместный снимок со знаменитым испанским тренером Хосепом Гвардиолой. «В такой компании футбол ещё интереснее!» - сообщила звезда. Неужели Лопыревой удалось очаровать тренера клуба «Манчестер Сити»?

Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) Янв 29 2017 в 1:16 PST

Напомним, до недавнего Виктория считалась свободной девушкой. Несколько лет назад она рассталась с футболистом Федором Смоловым, но в одном из недавних интервью заявила: «А я уже встретила своего принца. Мой предыдущий опыт показывает: лучше о своей личной жизни рассказывать как можно меньше. Так и поступаю».

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