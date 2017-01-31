Поклонская против «Матильды»

Новый фильм Алексея Учителя «Матильда» снова в центре дискуссии. Лента сильно не нравится депутату Госдумы Наталье Поклонской. По мнению бывшего прокурора Крыма, картина выходит за рамки норм этики и закона. И вот уже второй раз Поклонская обращается к генпрокурору Юрию Чайке.

В новом фильме показана история отношений цесаревича Николая Александровича Романова (будущего Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Как сообщается, Поклонская требует изучить сценарий картины с привлечением профессиональных историков и представителей РПЦ. Дама также сомневается в законности освоения бюджетных средств, выделенных Фондом кино на съемки фильма ТПО «Рок» Алексея Учителя.

«Люди, которые просят меня поддержать их, пишут, что в основу сюжета фильма легли выдуманные романтические отношения святого государя Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, — пишет Поклонская в своем блоге на ЖЖ. — При этом роль канонизированного императора досталась Ларсу Айдингеру — немецкому актеру, исполнявшему ранее одну из главных ролей в порнографическом фильме».

Депутат также уточняет, что обращающиеся к ней люди подозревают, что фильм направлен на разжигание межнациональной и религиозной розни.

Со своей стороны кинематографист заявил, что удивлен столь активной критикой картины, премьера которой запланирована на октябрь. «Я не знаю, почему депутаты и общественники, которые не видели фильма, продолжают писать письма с жалобами. Фильм еще никто не видел», - цитирует Учителя РИА Новости.

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