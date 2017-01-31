Нагиев поделился секретом семейного счастья

Дмитрий Нагиев уже долгое время считается завидным женихом и брутальным мачо отечественного шоу-биза. Ему приписывали романы со многими известными девушками, но артист над сплетнями только смеется. И все-таки Дмитрий вовсе не спешит жениться. Хотя и знает секрет счастливой семейной жизни.

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Недавно Нагиев дал откровенное интервью, в котором порассуждал о роли мужчины в семье и о главной причине кризиса в отношениях. «Мужчина, как хорошее правительство, — его должно быть не видно, о нем не должны говорить. Он главный по определению, но это отнюдь не от того, что он себя таковым назначил или потому что ведет себя как доминант. Главенство уже подразумевается под самим словом "мужчина"», - поведал Дмитрий Woman.ru.

Шоумен уверен, что над отношениями следует постоянно работать. И они ни в коем случае не должны превратиться в привычку. «Этого однозначно нельзя допускать. Если началось — спасай, как можешь. Не получилось — спасайся, как можешь. Без любви все бессмысленно. Привычка — это не чувство».

Но как же избежать проблемы? Увы, этого не знает даже Нагиев. «Если бы я знал, то, наверное, спас бы свой первый брак и сегодня в моей жизни все было бы иначе. Пока найти ответ на этот вопрос мне не удалось, но я в поиске и, может быть, когда-нибудь напишу серьезный трактат на эту тему».

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