Надежда Грановская блеснула в провокационном клипе
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Надежда Грановская - дама занятая. Она воспитывает троих детей, выпускает свою модную линию, играет в театре. И тем не менее Грановская никогда не откажет в помощи начинающим талантам. Артистка блеснула в клипе подопечного Светланы Лободы - певца Gadar.
Видео на драматичную песню «Не плачь» получилось весьма колоритным. По словам создателей, они постарались представить историю любви к настоящему мужчине в стиле знаменитой картины «Бойцовский клуб». «Мне кажется, у нас получилось глубокое и честное видео», – говорит Gadar.
Грановская исполнила роль любимой главного героя. И нельзя не отметить, что выглядит Надежда в роли роковой женщины органично. И самой артистке съемки принесли удовольствие. «Молодой и Талантливый!!! А с @lobodaofficial and @natellakrapivina невероятно перспективный! Спасибо, что доверили молодое дарование ))», - представила клип певица в соцсетях.
Поклонники в восторге: «Роль у вас идеальная. Красота», «Такая красивая. Сильная. Тонкая. Роль вам подходит. Вы справились на миллион. Очень красиво», «Это бомба!»
А как вы оцените видео?
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Обсуждение 4
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лотоssНу, она по клипу, вроде, и старше. Неухоженности не заметила. Песня и клип понравились, у парня отличный голос и звучание колоритное
31.01.17 17:20
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СоаОна выглядит старше чем герой.
31.01.17 16:38
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MashaВыглядит Надежда усталой и неухоженной.
31.01.17 15:50
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MichaЧто-то Грановская не очень в клипе выглядит - старовато и совсем не сексапильно...
31.01.17 14:55