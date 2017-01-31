Надежда Грановская блеснула в провокационном клипе

Надежда Грановская - дама занятая. Она воспитывает троих детей, выпускает свою модную линию, играет в театре. И тем не менее Грановская никогда не откажет в помощи начинающим талантам. Артистка блеснула в клипе подопечного Светланы Лободы - певца Gadar.

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Видео на драматичную песню «Не плачь» получилось весьма колоритным. По словам создателей, они постарались представить историю любви к настоящему мужчине в стиле знаменитой картины «Бойцовский клуб». «Мне кажется, у нас получилось глубокое и честное видео», – говорит Gadar.

Грановская исполнила роль любимой главного героя. И нельзя не отметить, что выглядит Надежда в роли роковой женщины органично. И самой артистке съемки принесли удовольствие. «Молодой и Талантливый!!! А с @lobodaofficial and @natellakrapivina невероятно перспективный! Спасибо, что доверили молодое дарование ))», - представила клип певица в соцсетях.

Поклонники в восторге: «Роль у вас идеальная. Красота», «Такая красивая. Сильная. Тонкая. Роль вам подходит. Вы справились на миллион. Очень красиво», «Это бомба!»

А как вы оцените видео?

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