Мэрайя Кэри спела о разрыве

Прошлый год стал не самым удачным для Мэрайи Кэри (Mariah Carey) в плане личной жизни. Сначала помолвка, подготовка к свадьбе, затем неожиданный разрыв... Но звезда вовсе не падает духом. А поступает как творческий человек.

Видео опубликовано Mariah Carey (@mariahcarey) Янв 29 2017 в 7:16 PST

Мэрайя анонсировала новую композицию I Don't. Песня посвящается бывшему жениху, австралийскому миллиардеру Джеймсу Пэкеру (James Packer). До премьеры осталось несколько дней, но можно уже прослушать отрывок.

«После отмены тура и нашего расставания у меня было много времени, чтобы обдумать и прочувствовать произошедшее. И я начала писать песню, чтобы выразить то, что мне пришлось пережить. Если вы не получаете ту любовь, которую ждете от отношений, то зачем оставаться вместе? Зачем продолжать?» - рассказывала ранее дива о новой композиции.

Напомним, о помолвке пары стало известно в начале прошлого года. Началась подготовка к бракосочетанию, в июне торжество было решено отложить. В октябре было объявлено о разрыве. По некоторым слухам, мужчину неприятно удивляли чрезмерные экстравагантные расходы подруги. А в окружении звезды рассказывали о том, что Мэрайя заметила признаки агрессивности у Пэкера.

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