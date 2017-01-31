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Кети Топурию заподозрили в измене


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Молва - чудовище, вырвавшееся на волю, гласит одна из китайских мудростей. Дурная молва может не просто испортить репутацию, но и погубить человеку жизнь. С этим неприятным явлением столкнулась певица Кети Топурия. Но звезда уже дала отпор.

В таблоидах появились слухи о том, что в семье Кети не все ладно. Якобы артистка была замечена на отдыхе в компании с рэпером Гуфом. Некоторые издания даже ссылаются на соцсети - мол, в Instagram артиста появились совместные снимки.

Топурия, которая вот уже несколько лет в браке с бизнесменом Львом Гейхманом, поспешила сплетни опровергнуть. «С мужем я еще не рассталась. А с Гуфом и группой Center мы дружим уже давно еще до совместной песни, у нас очень хорошие отношения, мы общаемся. Мы не отдыхали вместе, и на фотографиях не я», – заявила певица.

Гуф слухи не комментирует. По-видимому, у артиста действительно очаровательная спутница, внешне похожая на солистку А’Studio, и рэпер не желает ввязываться в дискуссию.

Кстати, ранее Кети обмолвилась, что они с супругом друг другу никогда не надоедают. «Практически у всех творческих людей семья на первом месте, а разговоры о том, что семья — творчеству помеха, — это миф. Если говорить обо мне, я даже рада, что у меня такая профессия. Ты не сидишь с утра до вечера и не смотришь друг на друга. У нас с мужем есть возможность соскучиться».

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0 Не нравится 0 Нравится 31.01.2017 Теги: кети топурия

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