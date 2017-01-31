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Джейми Дорнан шокировал сменой имиджа


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У него впереди громкая премьера. Но это не помешало актеру Джейми Дорнану (Jamie Dornan) провести довольно смелый эксперимент со своей внешностью. Джейми обрил волосы, и теперь в Instagram довольно бурно обсуждается новый образ звезды.

На следующей неделе Дорнан представит ленту «На пятьдесят оттенков темнее» - сиквел эротического триллера «Пятьдесят оттенков серого». Актер вновь сыграл главного героя - миллионера-садомазохиста Кристиана Грея. Стилисты довольно серьезно поработали над образом Джейми на съемках, но теперь актер решил напомнить, что сам довольно прохладно относится к своему персонажу, и изменил имидж.

«Он не из тех, с кем я стал бы общаться. Все мои приятели легки на подъём и любят посмеяться — не могу представить, чтобы сидел с ним в пабе. Не думаю, что выбрал бы его себе в друзья», - рассуждал Дорнан в недавнем интервью GQ.

Он также подчеркивал, что БДСМ его совершенно не привлекает. «Это не мое. Но я принимаю все это и никогда не сужу людей по их предпочтениям в сексе. Люди сами выбирают то, что их заводит, и в мире существует миллион различных способов удовлетворить свои сексуальные желания».

Ранее мы писали:

Джейми Дорнан: «Не такой уж я наивный и глупый». Достойный ответ критикам.

Первый трейлер «На 50 оттенков темнее». Маскарад, фейерверк и интимные сцены.​

Дакота Джонсон: «Это был другой мир: плетки, кнуты». Актриса рассказала о красной комнате боли. 


0 Не нравится 0 Нравится 31.01.2017 Теги: Джейми Дорнан

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