Ирина Шейк присоединилась к семье Missoni

Ирина Шейк поражает работоспособностью. Звезда ждет первенца, но при этом продолжает активную работу. Накануне модель сообщила о сотрудничестве с известным итальянским модным брендом Missoni и опубликовала трогательный снимок из рекламной фотосессии.

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На фото Ирина позирует в халате и в компании с основательницей модного дома Розитой Миссони. Причем дамы с корзинками грибов в руках. Снимок получился очень милый и теплый. В подписи Шейк подчеркнула, что очень рада стать частью семьи Миссони.

Фото опубликовано Irina Shayk Fan Page 🇺🇦 (@irinashayk.ua) Янв 30 2017 в 12:29 PST

Напомним, сейчас российская красавица находится в интересном положении. Малыш, по словам инсайдеров, появится на свет в начале лета. А в августе Ирина и ее возлюбленный Брэдли Купер (Bradley Cooper) планируют сыграть свадьбу.

Кстати, паре прочат прекрасное будущее. «Неожиданный союз двух мощных, страстных, популярных людей крепок как энергетически, так и духовно. Ирина и Брэдли счастливы вместе. Свадьба должна состояться, это укрепит их отношения, тем более что эта пара имеет громадные шансы на продолжительный путь. Окончательное решение в любом случае примет Ирина. Купер уже свой выбор сделал – осмысленно и надолго», - уверен экстрасенс Мохсен Норузи.

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