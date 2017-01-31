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Директор Ротару рассказал о ее «похищении»


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Концертный директор певицы Софии Ротару прокомментировал новость о ее якобы похищении. В ночь с 30 на 31 января неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что держит популярную исполнительницу в заложниках.

«Такого просто не может быть! С Софией Михайловной все в порядке», – рассказал корреспонденту Dni.Ru директор Игорь Курилев. Он также усомнился, что кто-то из поклонников певицы способен на такое.

Напомним, в ночь с 30 на 31 в полицию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что держит в заложниках Софию Ротару. Злоумышленник добавил, что певица находится в его квартире на Садовой улице. «В руках у меня страпон, я намерен ее убить», – сказал он.

На место прибыли правоохранители, однако обнаружить «похитителя» не удалось. Злоумышленника разыскивают.

Другой концертный директор Ротару Сергей Лавров сообщил, что сейчас она находится в Испании. «Ни по каким квартирам по улицам Садовым она не ездит, у Софии Михайловны слишком плотный график, чтобы это делать», – цитирует его Life.ru.

К слову, в последнее время в адрес артистки поступает много критических отзывов. Недавно известный музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица давно далека от творчества. «Мне обидно за Софию Ротару, – признался он. – После смерти своего мужа – прекрасного музыканта Анатолия Евдокименко – она оказалась дезориентирована в том музыкальном материале, который ей предлагают».



1 Не нравится 0 Нравится 31.01.2017 Теги: София Ротару похищение

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