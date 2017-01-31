Брэд Питт пытается забыть Джоли

Надежды на воссоединение звездной пары Брэд Питт (Brad Pitt) - Анджелина Джоли (Angelina Jolie) похоронены окончательно. Супруги ведут бракоразводный процесс и борются за право опеки над детьми. Более того, на днях Питт решил избавиться от вещей, хотя бы немного напоминающих о жене.

​

Недавно Питт переехал в совместный особняк пары в Лос-Анджелесе. Супруги оставили дом в начале сентября и, по слухам, подумывали о продаже. Однако после того, как Джоли подала на развод, планы изменились. По всей вероятности, актеры договорились о разделе движимого и недвижимого имущества и апартаменты перешли Брэду.

Сейчас актер обустраивается в доме, и первым делом он постарался избавиться от вещей, принадлежащих Анджелине, всех сувениров и совместных фотографий. На днях соседи заметили, как к дому подъехал грузовик и рабочие буквально побросали словно хлам вещи в машину. Питт наблюдал за погрузкой, но не делал никаких попыток попросить грузчиков обращаться с грузом аккуратно.

Светские обозреватели сделали вывод, что Брэд настроен решительно и старается забыть о бывшей возлюбленной.

Ранее мы писали:

Марион Котийяр восторгается Брэдом Питтом. Актриса не скупится на похвалы.

Брэду Питту необходим психотерапевт. Актер не смог сдержать слез при встрече с детьми.

Источник фото: Globallookpress.com