У Игоря Петренко родилась дочь

Игоря Петренко можно поздравить! У актера пополнение. Любимая супруга Кристина подарила Петренко дочь. Теперь Игорь почти многодетный папа.

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Петренко и его жена обычно довольно скрытны в вопросах касательно личной жизни. Пара не спешит сообщать о радостном событии, не выдержал счастливый дедушка, тесть актера Давид Бродский.

«Дважды дед в 45 лет!» - сообщил мужчина в соцсетях. Бродского тут же принялись поздравлять и желать родителям всего наилучшего, а малышке - здоровья и счастья.

Напомним, с Кристиной Бродской Петренко познакомился несколько лет назад. Тогда актер переживал охлаждение отношений с бывшей супругой, актрисой Екатериной Климовой. После развода с у артиста завязался бурный роман с девушкой.

Два года назад Кристина родила дочь Софию-Каролину. В конце сентября прошлого года пара решила оформить отношения в загсе. Затем прошла церемония венчания в одном из храмов Калининградской области. В октябре стало известно о беременности Кристины. По словам друзей, Игорь, узнав об интересном положении жены, не мог сдержать радостных эмоций.

Напомним, у артиста также растут сыновья Корней и Матвей.

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