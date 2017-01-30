Титул «Мисс Вселенная» получила французская красавица

В столице Филиппин Маниле завершился конкурс «Мисс Вселенная». Кто у нас теперь самая красивая? Корону и титул королевы красоты завоевала представительница Франции Ирис Миттенар (Iris Mittenaere). Как призналась девушка, она до последнего не верила в свою удачу.









В финале за корону разгорелась борьба между Ирис, представительницей Гаити Ракель Пелисье (Raquel Pellisier) и красавицей из Колумбии Андреа Товар (Andrea Tovar). Букмекеры ставили на победу 23-летней колумбийки, но в итоге жюри выбрало француженку.

Миттенар стала второй девушкой из Франции, победившей в конкурсе "Мисс Вселенная". В 1953 году престижный титул достался Лоррен Кристиан Мартель.

24-летняя Ирис родилась в Лилле, учится на хирурга-стоматолога. Увлекается экстремальными видами спорта, путешествиями и кулинарией. В прошлом году заняла первое место на конкурсе «Мисс Франция».

Россию на конкурсе представляла Юлиана Королькова из Оренбургской области. В прошлом году девушка заняла второе место на конкурсе «Мисс Россия-2016». К сожалению, Юлиане не удалось пробиться в финал.

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