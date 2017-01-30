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Моника Беллуччи нашла мужчину мечты?


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Есть время собирать камни, есть время разбрасывать. Есть время наслаждаться свободой и одиночеством, есть время получать наслаждение от флирта. Итальянская кинодива Моника Беллуччи (Monica Bellucci), по слухам, сейчас занимается вторым. Флиртом.

Вот уже несколько лет Моника считается свободной дамой. При этом сама звезда не раз говорила, что в любой момент ситуация может измениться. Момент, похоже, настал.

Как рапортуют светские обозреватели, на благотворительном приеме Sidaction в Париже на прошлой неделе Беллуччи была замечена в компании с 44-летним французским актером Жилем Леллушем (Gilles Lellouche). Артисты выглядели словно влюбленная пара и покинули мероприятие вместе.

Разумеется, звезды пока не спешат с комментариями и откровениями, а обозреватели заинтригованы.

Напомним, ранее Моника сообщила о готовности к новым отношениям. «Мой возраст подарил мне свободу. Когда я была моложе, мужчины часто упрекали меня в холодности. А я просто боялась, была не уверена в себе и плохо знала жизнь. Хорошо, когда это юношеское очарование — то, что во Франции называют la beaute ́ du diable, — начинает исчезать, и открывается твое настоящее лицо. Сейчас я чувствую гармонию с собой и жду больших перемен на личном фронте».

Ранее мы писали: 

Моника Беллуччи похвасталась сексуальностью. Фотосессия для французского мужского издания LUI. 

Моника Беллуччи: «Не хочу быть частью трагедии Голливуда». Итальянская звезда не из тех, кто мечтает жить и работать на «фабрике грез». 

Моника Беллуччи сдает? У каждой звезды случаются неудачные дни. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 5 Нравится 30.01.2017 Теги: Моника Беллуччи

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