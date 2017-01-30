Эмма Стоун победила в стильной битве на церемонии SAG
1 0
Оскаровская гонка набирает обороты. Накануне в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград актерской гильдии (Screen Actors Guild). Церемония считается одной из своеобразных репетиций перед вручением наград Американской киноакадемии. И на этот раз снова особо отмечена картина «Ла-Ла Ленд», а исполнительница главной женской роли Эмма Стоун (Emma Stone) поразила не только публику, но и модных обозревателей.
Эмма появилась на красной дорожке в эффектном туалете из разряда «почти голое платье» из коллекции Alexander McQueen. И это был двойной триумф. Стоун получила награду SAG и лавину похвал от фэшн-критиков. Весьма изящный наряд выбрала Эмили Блант (Emily Blunt) - платье от Roberto Cavalli. Кейли Куоко (Kaley Cuoco) выбрала туалет от Marchesa и выглядела тоже очень неплохо.
Роскошная София Вергара (Sofia Vergara) красовалась в кокетливом платье от Zuhair Murad. Николь Кидман (Nicole Kidman) выбрала блестящий туалет с пайетками от Gucci, но на критиков впечатления не произвела. Звезда оказалась в списке стильных лузеров на этот раз.
Вайнона Райдер (Winona Ryder) была настроена сдержанно - черное кружево и изящная укладка волос. Натали Портман (Nataly Portman) появилась в стильном туалете от Dior и сразу попала в список «Самые впечатляющие».
А кто, по-вашему, выглядел самой шикарной на красной дорожке?
Ранее мы писали:
Наряды «Золотого глобуса 2017»: шик, дерзость, красота. 18 самых интересных звездных нарядов церемонии.
Лили-Роуз Депп представила кутюрный наряд от Chanel. Карл Лагерфельд презентовал новую коллекцию.Собчак высмеяла Эмму Стоун. Ксения разочарована картиной «Ла-Ла Ленд».
Читайте также
-
Планетарий | 20.01.2015
-
Новости | 16.01.2015
-
Планетарий | 16.10.2014
-
Новости | 28.08.2014