Эмма Стоун победила в стильной битве на церемонии SAG

Оскаровская гонка набирает обороты. Накануне в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград актерской гильдии (Screen Actors Guild). Церемония считается одной из своеобразных репетиций перед вручением наград Американской киноакадемии. И на этот раз снова особо отмечена картина «Ла-Ла Ленд», а исполнительница главной женской роли Эмма Стоун (Emma Stone) поразила не только публику, но и модных обозревателей.



















Эмма появилась на красной дорожке в эффектном туалете из разряда «почти голое платье» из коллекции Alexander McQueen. И это был двойной триумф. Стоун получила награду SAG и лавину похвал от фэшн-критиков. Весьма изящный наряд выбрала Эмили Блант (Emily Blunt) - платье от Roberto Cavalli. Кейли Куоко (Kaley Cuoco) выбрала туалет от Marchesa и выглядела тоже очень неплохо.

Роскошная София Вергара (Sofia Vergara) красовалась в кокетливом платье от Zuhair Murad. Николь Кидман (Nicole Kidman) выбрала блестящий туалет с пайетками от Gucci, но на критиков впечатления не произвела. Звезда оказалась в списке стильных лузеров на этот раз.

Вайнона Райдер (Winona Ryder) была настроена сдержанно - черное кружево и изящная укладка волос. Натали Портман (Nataly Portman) появилась в стильном туалете от Dior и сразу попала в список «Самые впечатляющие».

А кто, по-вашему, выглядел самой шикарной на красной дорожке?

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