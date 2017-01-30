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Дэвид Бекхэм рассказал о второй свадьбе


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18 лет вместе - и почти никаких кризисов. Ну или почти никаких. По крайней мере, ближайшие лет пять. Виктория (Victoria) и Дэвид Бекхэм (David Backham) пережили немало трудностей, но все еще остаются примерной супружеской парой. И они этим гордятся. Вполне заслуженно, надо сказать.

Время от времени в таблоидах появляются слухи о кризисе и неминуемом разводе. Но Бекхэмы только посмеиваются. Но на всякий случай недавно супруги решили освежить брачные клятвы.

Как рассказал Дэвид в интервью радиостанции 4's 'Desert Island Discs, они с Викторией устроили что-то вроде второй свадьбы. «Это была небольшая вечеринка, на которой присутствовали всего шесть человек — не сравнить с тем пиршеством, которое мы устроили в 1999 году. Мы тогда восседали на тронах с коронами на головах... А еще у меня был фиолетовый цилиндр. О чем мы только думали!»

Секрет семейного счастья, по словам Бекхэма, несложен. Главное: почувствовать, что вы - семья.

«Мы вместе потому, что мы семья, воспитываем четверых замечательных детей. Конечно, у нас были и тяжелые времена, но мы нашли силы с ними справиться — разумеется, сообща. Никто не знает меня так, как Виктория».

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Виктория Бекхэм: «Чувствую, что любима мужем». Звезда называет супруга «моя вторая половинка, мой духовный друг». 

Виктория Бекхэм: «Не хотела ни рожать, ни выходить замуж». Чистосердечное признание звезды. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 6 Нравится 30.01.2017 Теги: дэвид бекхэм

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