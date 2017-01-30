Бузовой советуют не пытаться вернуть Тарасова

Она очень болезненно переживала крах брака. И по слухам, Ольга Бузова все еще не смирилась и пытается вернуть бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Звезда нередко появляется в тех же городах, в которых по той или иной необходимости находится спортсмен. Но стоит ли стараться?

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За последние несколько недель Бузова побывала в Испании, где Дмитрий находился на сборах, затем отправилась в Рим, где Тарасов проходил медобследование после травмы.

Поклонники насторожились. Появились предположения о том, что Ольга ищет встреч с бывшим и настроена на воссоединение.

Однако нумеролог Клара Кузденбаева советует ведущей пересмотреть свои планы.

«Оля не против вернуть Дмитрия, возможно, эти «случайные» поездки в одни и те же города – ее рук дело, - цитирует нумеролога Starhit. - Но она зря надеется на воссоединение семьи. Дмитрий не из тех, кто возобновляет былые отношения: если он обрывает связь, это его окончательное решение. Тарасову нужна очень терпеливая девушка, которая могла бы вынести его сложный характер и снисходительно относиться к его перепадам настроения. В следующий раз он женится в 31 год. Ольге тоже не стоит переживать за личную жизнь – в 32 года она очень удачно устроит свою судьбу».

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