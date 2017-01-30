Акиньшина родила дочь

Поздравляем актрису Оксану Акиньшину! Звезда стала мамой в третий раз. Как сообщается, артистка родила девочку и сейчас мама с малышкой уже находится дома.

Оксана Акиньшина - девушка скрытная. Она предпочитала не обсуждать детали беременности, о пополнении сообщила лаконичным сообщением: «Дома» и опубликовала фотоколлаж многочисленных букетов.

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Имя наследницы Акиньшина пока не сообщает. Рост и вес малышки пока также держатся в секрете.

Напомним, Оксана и ее супруг Арчил Геловани растят двух сыновей. Старшему сыну актрисы Филиппу, рожденному в браке с Дмитрием Литвиновым, в этом году исполнилось 8 лет. Сыну Арчила и Оксаны Константину несколько недель назад исполнилось четыре года.

По словам Акиньшиной, она - мама строгая. «Я не говорю со своими сыновьями как с детьми, не сюсюкаюсь. Общаюсь как с взрослыми людьми, как с личностями. Никто насильно у нас не сажает детей за стол, не снимает с них одежду. Сначала надо оповестить об этом, чтобы ребенок согласился. Да, он должен будет это сделать, но не через силу, а обязательно понять, что таковы правила», - рассказывала звезда в одном из интервью.

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