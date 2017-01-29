Поля Полякова готовится к пополнению

Недавняя церемония вручения кинонаград «Золотой орел» оказалась богатой на сюрпризы. И речь не только о победителях. Актриса Поля Полякова решила недвусмысленно намекнуть на скорое пополнение. Поздравляем!

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Поля и ее супруг журналист Александр Хинштейн ждут второго наследника. Актриса не торопилась с официальными заявлениями. Но сейчас скрывать интересное положение довольно сложно.

На церемонии вручения премии «Золотой орел» Полякова появилась в платье подчеркивающем округлившуюся линию талии. В ответ на расспросы звезда молодежного сериала «Закрытая школа» сообщила: «Уже весной мы станем родителями второй раз и очень этому рады».

Сейчас супружеская пара растит трехлетнего сына. «С появлением Артема моя жизнь развернулась на 180 градусов. Теперь каждый мой день начинается с улыбки, а после съемок я спешу домой, чтобы поцеловать любимые крошечные пяточки и пальчики», -рассказывала артистка в одном из интервью.

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