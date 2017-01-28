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Юлия Высоцкая получила награду «Золотой орел»


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Жизнь порой похожа на американские горки. Взлетаешь наверх и вдруг резко опускаешься. Андрей Кончаловский к этому привык и сдержанно реагирует как на достижения, так и неудачи. Не попал в шорт-лист номинантов на «Оскар»? Ну и ладно. Зато теперь в коллекции кинематографиста еще две награды «Золотой орел».

 

Фото опубликовано @elkin_misha

Вчера в Москве прошла 15-я церемония вручения российской кинопремии «Золотой орел». Триумфатором по количеству статуэток стала картина «Экипаж» - пять наград.

Зато Кончаловский со своей лентой «Рай» одержал победу в самых престижных категориях: «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший фильм». Юлия Высоцкая, сыгравшая главную героиню, получила премию в номинации «Лучшая женская роль в кино».

 

Свою первую большую кинонаграду – лучшая мужская роль в кино – получил Иван Янковский за роль в картине «Дама пик». Три награды получил «Дуэлянт»: их вручили художнику-постановщику, художнику по костюмам и оператору.

 

Лучшей зарубежной картиной в российском прокате был назван «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Почетную награду за вклад в историю российского кинематографа получил Василий Ливанов.

Ранее мы писали:

Юлия Высоцкая покорила Венецию. Актриса вместе с супругом представила на Лидо новый фильм. 

«Рай» Кончаловского не получит «Оскар»Объявлены номинанты премии Американской киноакадемии. 

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0 Не нравится 4 Нравится 28.01.2017 Теги: золотой орел

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