Юлия Высоцкая получила награду «Золотой орел»

Жизнь порой похожа на американские горки. Взлетаешь наверх и вдруг резко опускаешься. Андрей Кончаловский к этому привык и сдержанно реагирует как на достижения, так и неудачи. Не попал в шорт-лист номинантов на «Оскар»? Ну и ладно. Зато теперь в коллекции кинематографиста еще две награды «Золотой орел».

Фото опубликовано @elkin_misha Янв 27 2017 в 2:27 PST

Вчера в Москве прошла 15-я церемония вручения российской кинопремии «Золотой орел». Триумфатором по количеству статуэток стала картина «Экипаж» - пять наград.

Зато Кончаловский со своей лентой «Рай» одержал победу в самых престижных категориях: «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший фильм». Юлия Высоцкая, сыгравшая главную героиню, получила премию в номинации «Лучшая женская роль в кино».

Фото опубликовано The Mood (@themoodmagazine) Янв 27 2017 в 12:27 PST

Свою первую большую кинонаграду – лучшая мужская роль в кино – получил Иван Янковский за роль в картине «Дама пик». Три награды получил «Дуэлянт»: их вручили художнику-постановщику, художнику по костюмам и оператору.

Фото опубликовано The Mood (@themoodmagazine) Янв 27 2017 в 12:27 PST

Лучшей зарубежной картиной в российском прокате был назван «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Почетную награду за вклад в историю российского кинематографа получил Василий Ливанов.

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