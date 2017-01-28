Третьякову сложно говорить о Бузовой

Бывший участник «Дома-2» Роман Третьяков старается не дать забыть о себе. Сейчас Роман старательно делает карьеру в жанре стендап и стал участником нового сезона юмористического шоу «Открытый микрофон». В своих шутках Третьяков то и дело вспоминает о бывшей возлюбленной Ольге Бузовой. Некоторых поклонников ведущей это даже возмущает. Но сам Роман уверяет, что о Бузовой он говорит не со зла.

Недавно выступая перед членами жюри, Третьяков поиронизировал над отношениями с Ольгой. «Мне сложно говорить про Бузову и про отношения с ней. <...>. Обидно, что человек, который у всей страны ассоциируется с глупостью, уработал меня по полной!»

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 27 2017 в 12:57 PST

Замечание Романа было воспринято неоднозначно, и многие обвинили парня в попытках пиара за счет Ольги. Теперь Третьяков решил объясниться. «Я взял эту тему, потому что Ольга является частью моей жизни. Людей, безусловно, интересует, общаемся мы или нет, во что превратились наши отношения. Что касается «не в лучшем свете». Шутка очень точно выстроена по формулировке, в ней нет оскорбления, я апеллирую только общепризнанными фактами. Предметом шутки является чувство мужчины, когда он видит, что его бывшая девушка добилась гораздо большего успеха, чем он. Я смеюсь как раз над этим, то есть над собой».

В интервью Woman.ru. Роман подчеркнул, что у Бузовой прекрасное чувство юмора. «Мне кажется, она излишне эмоциональна, но все воспринимают это по-разному, одни думают, что она глупая, а другие — что она очень наивна и открыта. Возможно, именно это качество и подкупает зрителя».

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