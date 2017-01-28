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Линдси Лохан встретилась с Эрдоганом


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Забудьте про скандальные выходки и безумные вечеринки. Актриса Линдси Лохан (Lindsay Lohan) старается изменить себя к лучшему - и не без успеха. Девушка пытается помочь пострадавшим от войны в Сирии и накануне встретилась с президентом Турции.

 
 
 

В пятницу Линдси побывала в Анкаре на приеме у Реджепа Эрдогана. На встрече также были первая леди страны и 7-летняя блогер из Сирии Бана Аль-Абед. Лохан уже опубликовала в соцсетях снимки, сделанные во время встречи, и написала: «Мы хотим передать всем пострадавшим в Сирии и Алеппо. Всем беженцам. Мы поддерживаем вас и желаем вам быть сильными. Сильными, словно Бана».

Актриса добавила, что работа, проведенная Эрдоганом и его супругой по поддержке беженцев, ее «вдохновляет».

Напомним, несколько недель назад появились сообщения о том, что Лохан приняла ислам. Звезда удалила со своей страницы в Instaram старые фотографии и оставила лишь одну строчку Alaikum salam - традиционное приветствие мусульман. Исповедующие ислам поспешили выразить слова поддержки знаменитости.

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1 Не нравится 0 Нравится 28.01.2017 Теги: линдси лохан

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