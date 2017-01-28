Дрю Бэрримор: «Я все еще в шоке»

Она считает себя достаточно сильной женщиной. Но, как признается голливудская звезда Дрю Бэрримор (Drew Barrymore), сейчас она переживает сложный период и даже чувствует себя слабой. Дрю никак не может прийти в себя после развода.









Она трижды была замужем. Но третий брак - с Уиллом Копельманом (Will Kopelman) - казалось, был вполне счастливым. Весной прошлого года пара неожиданно объявила о разрыве. В начале августа был завершен бракоразводный процесс. И по словам Бэрримор, она все еще не может прийти в себя.

На днях Дрю побывала на радиопередаче SiriusXM's Town Hall. На расспросы ведущего Энди Коэна, не встречается ли она с кем-нибудь, актриса заявила: «Нет. Ни с кем не встречаюсь. Я не готова. Я все еще в шоке (после разрыва)».

Напомним, с Копельманом звезда прожила в браке четыре года. У бывших супругов растут две дочери. Дрю и Уиллу удалось сохранить дружеские отношения, к тому же мужчина старается быть примерным папой. На прошлой неделе Копельман вместе с младшей дочерью Фрэнки отправился на марш протеста - поддержать Бэрримор.

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