Боня: «Хватит придумывать всякие небылицы»

Виктория Боня дала ответ завистникам. Последние недели в соцсетях активно обсуждался предполагаемый разрыв девушки с гражданским супругом Алексом Смерфитом. Боня терпела, но теперь не выдержала.

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Сплетни о расставании Виктории с Алексом появились после того, как поклонники ведущей заметили, что она долгое время не публикует совместных снимков с любимым. В ее Instagram много снимков с подругами и фотографий, сделанных во время путешествий. Смерфит свой Instagram удалил, затем восстановил, но снимков Виктории не публиковал.

По некоторым данным, миллионер увлекся моделью Тейлор Ховард. Появилась информация, что недавно бизнесмен и модель отправились в путешествие по островам Карибского моря.

В конце концов Боня решила положить конец слухам. «Вернулась домой... Милые фанаты (иначе и не назовешь) нашей пары с Алексом, хватит придумывать всякие небылицы. У нас для вас есть сюрприз, о котором мы сообщим на следующей неделе. А пока запаситесь терпением и не ищите то, чего близко нет! Мы вас любим», – написала девушка.

Светские обозреватели заинтригованы. Некоторые полагают, что в скором времени пара сообщит о свадьбе.

А какие у вас версии?

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