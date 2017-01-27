Сафронов нарядил звезд в картины

В Париже на днях завершилась Неделя высокой моды. В Москве тоже стараются не отставать. На днях состоялся показ оригинальной модной коллекции, над которой поработали известный художник Никас Сафронов и дизайнер Наталья Душегрея.













Художник и дизайнер представили коллекцию «Венеция. Нежность», основой которой стала серия картин Сафронова, посвященная городу каналов. В качестве моделей по подиуму дефилировали актрисы Ирина Лачина, Серафима Низовская, Юлия Ромашина, Елена Дудина, Наталия Лесниковская, телеведущие Ирина Сашина и Ольга Жук, солистки группы «Стрелки».

«Немного пастельной Венеции на наших серых улицах - безусловно, интересно и неожиданно», - делилась впечатлениями звезда сериала «Молодежка» Серафима Низовская.

Наталия Лесниковская рассказала, что путешествовала по жемчужине Адриатики шесть лет назад и была поражена. «Венеция - очень романтичный город. И я мечтаю снова там побывать. Пройтись по его узким извилистым улицам, покататься на гондоле и, конечно, съесть самое вкусное мороженое в мире».

А сам Сафронов сравнил шоу со знаменитым карнавалом. «Мы с вами сегодня побывали на лучшем венецианском карнавале! - сказал после показа художник. - Ведь здесь собралось столько красивых девушек! И мне очень приятно, что они надели наряды с изображением моих картин. И я был рад поработать в тандеме с замечательным дизайнером Натальей Душегрея».

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