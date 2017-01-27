Появилась новая петиция против Примадонны
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Формат и звезды новогодних огоньков на федеральных каналах, как выясняется, больная тема для зрителей. Казалось, только немного утихли прения по поводу праздничных программ с участием Аллы Пугачевой. Но не тут-то было.
На сайте обращений к президенту России петиция-президенту.рф появился новый документ с требованием прекратить «засилье Пугачевой».
«Уже долгие годы на всех концертах показывают одни и те же надоевшие лица. Особенно это проявляется в новогоднюю ночь. Голубой огонек просто стало невозможно смотреть. Сплошные изнывающие от собственного превосходства и скуки "мэтры" и "примадонны"», - говорится в обращении.
«Сейчас много молодых исполнителей современных песен, много новых авторов и артистов. Но на экранах в новогоднюю ночь опять — Пугачева, Галкин, Киркоров, Орбакайте, Лещенко, Винокур, Алегрова, Басков и прочие. Дайте уже дорогу молодым!»
По мнению подписавших петицию, «наша страна состоит не только из "звездного" ограниченного междусобойчика». «Такое впечатление, что у нас в стране нет талантливых врачей, учителей, строителей и т.п. Есть только мафиозная кучка стареющих "звезд"», - говорится в петиции.
В комментариях к документу уже развернулись ожесточенные споры.
Алла Борисовна пока хранит молчание. Напомним, ранее подобные выпады Примадонна назвала «заказухой», добавив, что знает, кто за этим стоит.
Ранее мы писали:
Автор петиции к Эрнсту обратился к Пугачевой. Мужчина выразил сожаление по поводу травли Примадонны.
Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует.
Басков запустил акцию в поддержку Пугачевой. Артист устроил звездную эстафету.
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Обсуждение 43
Лучшие комментарии
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Марго МоскваСкоро будут писать,как Алла покакала и когда пописала.Как же нам это интересно.Жуть.
27.01.17 16:03 Контекст комментария
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Аэлита ,С, МоскваЧитайте внимательно комментарии. Люди просят убрать не только Пугачеву .но и других "надоевших" только с программы " Новогодний Огонек" .А про петицию президенту я думаю это шутка. А то.что они надоели.это действительно так, .И то .что не помним имена молодых исполнителей с программы ГОЛОС.вот поэтому и не помним.что куда не ткни.везде ОНИ. А если кто не знает.то Пугачева стало петь с конца 70х годов. Тогда она действительно пела.А что слышать сейчас.этот сиплый-хриплый прокуренный голос. Нам достаточно одного Лепса.Моя мама ей ровесница .так за эти годы видеть их уже не может .до противности. И потом.никакой травли на нее нет ! Когда просят убрать с ОГОНЬКА.то не только ее.но и всю эту "звездную свиту" А то действительно ОНИ уже.как салат Оливье.как сказал Эрнст. Создали себе кумиров. Вы еще молитесь на них!!! Вот кому они нравятся.смотрите их на других каналах на Новый Год!!!
27.01.17 23:48 Контекст комментария
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lanalukina777@mail.ru москваПусть выступают все "звезды надоевшие" на 40вых каналах.а центральные каналы оставят тем.кому интересны молодые таланты А если и наследующий год будет такое же. то создать петицию против руководства первого канала. А любящие этих" надоевших нам звезд".пусть ходят на их сольные концерты. А то НЕ ЖИРНО ЛИ ИМ на центральном канале?! Или пусть закрывают программу "ГОЛОС".нет смысла в этой программе. И заодно МАЛЫШЕВУ прихватят,
27.01.17 19:47 Контекст комментария
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Марго МоскваМакаревич ещё в 70-х про них переделанных песню написал.Марионетки.Лица стерты,краски тусклы.То ли люди,то ли куклы.Взгляд у них пустой,и морды -тень.И я устал и отдыхая,на канал переключаю и вижу те же рожи каждый день.
27.01.17 16:13 Контекст комментария
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fialka196249@gmail.com КазанПошло,вызывающе бездарно.Нас-зрителей настолько не уважают,..Сидели бы они БАРАН ДА ЯРОЧКА У СЕБЯ В ЗАМКЕ.НИ ФИГА НЕ СТЕСНЯЮТСЯ НИЧЕГО.МНЕ 55,я не ханжа,НоОНИ ДОСТАЛИ!!!ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ,,АРМЯН,,
28.01.17 00:07 Контекст комментария
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Ирусик ЕкатеринбургЛюди ,опомнитесь! Что то вы начали за здравие ,продолжаете за упокой! Согласна с тем что показывают одни и тебе лица ,причём не только в голубом огоньке или новогоднюю ночь, они и так знамениты их бесконечно пиарить не нужно ,им надо по залам страны собирать народ ,а вот на наши телеканалы ....,нужно молодых почаще ,что бы народ видел сколько и какие у нас певцы ,кроме стареющих звёзд ! Ни кто не хочет их обидеть ,я точно! Но поведение например той же АБ желает лучшего ,ей давно надо приуспокоиться ,слишком много Вас уж простите!!! Молодым дорогууу!!!!
28.01.17 07:58
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lorxen волжскийАлла Борисовна, услышьте, наконец-то, правду! Вам в этих условиях всеобщей критики просто приходится говорить, что это заказ? Есть много стадионов, дворцов, клубов, вечеринок, где вы и остальные могут зарабатывать, освободите первый и второй каналы для молодёжи...мы видели и слышали, какая она талантливая!
28.01.17 05:33
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55top55Кто- любит свиные хрящики, а кто - клубнику в сливках."Хрящики" пусть не едят клубнику. В чем проблема? 115 тысяч пусть не любят Пугачёву, а 135 пусть обожают. Алла, продолжай, ток ходи в спортклуб, тебе нужна прыть, шкодливость, шаловливость.Яблочко д б с червоточинкой.
28.01.17 00:27
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fialka196249@gmail.com КазанПошло,вызывающе бездарно.Нас-зрителей настолько не уважают,..Сидели бы они БАРАН ДА ЯРОЧКА У СЕБЯ В ЗАМКЕ.НИ ФИГА НЕ СТЕСНЯЮТСЯ НИЧЕГО.МНЕ 55,я не ханжа,НоОНИ ДОСТАЛИ!!!ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ,,АРМЯН,,
28.01.17 00:07
-
Аэлита ,С, МоскваЧитайте внимательно комментарии. Люди просят убрать не только Пугачеву .но и других "надоевших" только с программы " Новогодний Огонек" .А про петицию президенту я думаю это шутка. А то.что они надоели.это действительно так, .И то .что не помним имена молодых исполнителей с программы ГОЛОС.вот поэтому и не помним.что куда не ткни.везде ОНИ. А если кто не знает.то Пугачева стало петь с конца 70х годов. Тогда она действительно пела.А что слышать сейчас.этот сиплый-хриплый прокуренный голос. Нам достаточно одного Лепса.Моя мама ей ровесница .так за эти годы видеть их уже не может .до противности. И потом.никакой травли на нее нет ! Когда просят убрать с ОГОНЬКА.то не только ее.но и всю эту "звездную свиту" А то действительно ОНИ уже.как салат Оливье.как сказал Эрнст. Создали себе кумиров. Вы еще молитесь на них!!! Вот кому они нравятся.смотрите их на других каналах на Новый Год!!!
27.01.17 23:48
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Светлана МинскМеня во всем этом бредовом скандале больше всего поражает вот что - это ж сколько у нашего народа свободного времени, раз они со скуки пишут петиции, касающиеся АБ, самому Путину! :)) Как будто в России других проблем нет, кроме того, что транслируется по ТВ. Лучше бы занялись чем-то действительно полезным, чем бессмысленными выпадами в адрес Аллы Борисовны.
27.01.17 23:02
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АлексейМожет, я туп, глуп, как сибирский валенок, но хоть убейте меня, не понимаю: зачем вторую-то петицию создавать и отправлять по одному и тому же адресу? Случайностью это не назовешь, ибо про первую всем известно...
27.01.17 22:57
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ЖаннаЧитаю и все больше восхищаюсь АБ, к этой женщине интерес не угаснет никогда. Жаль конечно, что ее имя связано с такой неприятной ситуацией, но я думаю, что в скором времени все изменится - она безмерно талантлива и любима многими. А те, кто пытается ее таким образом унизить в конце концов получат то, что заслужили, жизнь все расставит по своим местам, всем воздастся!
27.01.17 22:34
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ЭлинаБлин, меня аж заинтриговала эта петиция, только я не пойму, причем здесь талантливые врачи, учителя и строители к эстраде, теперь что автор очередной писюльке будет требовать, чтобы передовиков производства по центральному каналу показывали?! Такое впечатление, что эти петиции пишут психически неадекватные товарищи. Они считают, что раз Алла знаменита и востребована, так это она виновата в их бескультурье?! Срочно их на обследование!
27.01.17 21:40
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СветланаИ не говорите, мало по интернету всякого хлама-спама идет, так еще и президенту надо голову морочить. Ну неужели люди думают, что президенту больше заняться нечем, как с телевизором разбираться? Я угораю. Неужели мы такие глупые и наивные? Мы сейчас правда пропиарим этого манукяна, что он попадет в государственную думу. А оно нам надо? Он принесет нам там пользу? Пугачева на телевидении гораздо больше принесет.
27.01.17 21:57
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НинаМнением народа у нас любят прикрываться. Раньше цены на что-нибудь повысят и говорят: по многочисленным просьбам трудящихся. ))) А трудящиеся в это время не знают, как концы с концами свести. Те времена ушли в прошлое, а привычки, видите, где-то на подсознательном уровне остались. И сталинские времена дают о себе знать: надо взять наклепать, настучать и радоваться. Хоть бы уж Пугачеву-то не трогали.
27.01.17 22:49
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Yolka МоскваДа уж, людям больше заняться нечем, как только за Аллой Борисовной следить, оставьте это ее поклонникам, мы уж сами разберемся, а не нравится, так не смотрите и не читайте о ней новости!
27.01.17 21:27
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О еще одно чудо-юдо решило получить минуту славы, это наверное от Манукяна подцепил. Прям эпидемия началась! Бедная Алла, никак ее в покое не оставят. Ну стоит одной собачонке гавкнуть, как свора подхватывает. Но если честно, то эти потуги меня даже смешать, все это вызывает все больший интерес к ней, а за поклонников не переживайте, они и на сольники будут ходить, и по телевидению смотреть!
27.01.17 21:23
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lanalukina777@mail.ru москваПусть выступают все "звезды надоевшие" на 40вых каналах.а центральные каналы оставят тем.кому интересны молодые таланты А если и наследующий год будет такое же. то создать петицию против руководства первого канала. А любящие этих" надоевших нам звезд".пусть ходят на их сольные концерты. А то НЕ ЖИРНО ЛИ ИМ на центральном канале?! Или пусть закрывают программу "ГОЛОС".нет смысла в этой программе. И заодно МАЛЫШЕВУ прихватят,
27.01.17 19:47
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ТатьянаВы помешались на петициях что ли? Никому от этих писулек ни холодно, ни жарко. Может, их в папку подошьют и затолкают в архив, а может, заднее место подотрут. Я бы, честно говоря, Малышеву тоже с экрана вымела, но Пугачеву Аллу - нет уж, увольте! Бабкину можно удалить, не люблю я ее, Волочкову, Чехову, еще кое-кого, но Аллу нашу любимую забывать нельзя! Она забвения не заслуживает.
27.01.17 21:45
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АзаНу да, психически адекватные товарищи здесь под 10 разными никами одинаковые отзывы строчат. "я бы на месте Пугачевой уже всех на место поставила" - смешно. Вы из 70х?
27.01.17 21:56
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АзаОтзыв немного не туда улетел ))
27.01.17 21:57
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НастяДаже если человек из того поколения, он что по вашему не имеет права на отстаивание своей точки зрения?! Или одно из тех мифических "молодых дарований", которым дорогу не дают? Так я даже имени не могу ни одного из них вспомнить, певички-однодневки, а Алла - легенда!
27.01.17 22:20
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СимонаСмешно читать эти петиции про выдающихся врачей и учителей, их что тоже нужно приглашать на Новогодние огоньки?! Их профессиональные заслуги автоматически сделают их певцами? Вы бы для начала разобрались о чем речь идет. А то так, лишь бы свои пять копеек воткнуть. Реально достали, пусть Пугачева будет, чем она кому мешает?
27.01.17 22:25
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ПолинаLANALUKINA777@MAIL.RU, а новую петицию кто будет создавать, вы что ли? Будете третьей по счету, вам все лавры уже не достанутся. Их сейчас какой-то дядька по фамилии Манукян огребает. Вряд ли с вами будет делиться. Даа, видимо, в нашу страну попал какой-то инопланетный вирус и заставляет людей строчить петиции и подписываться под ними. Но каким-то боком он по Пугачевой первым делом прошелся, а теперь на Первый канал навострил лыжи.
27.01.17 22:25
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НинаА если я живу на Урале, как я пойду на ее сольные концерты? Да и не по моему кошельку на них ходить. А по телевизору я бесплатно посмотрю и ходить не надо, ноги изнашивать. ))) Глупые советы даете однако, издевательские. Смешно слушать также про следующий год. Как будто Новый год - это какой-то камень преткновения. Алла Пугачева не заседает ведь круглогодично на Первом канале, как ни включи телевизор.
27.01.17 22:35
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Изольда МоскваСогласна с Вами. Много других каналов.вот пусть там и ведут свои Новогодние Огоньки.А руководству первого канала действительно нужно написать петицию.чтобы сделали голосование .кого хочет видеть и слышать народ на Новогоднем Огоньке. А не навязывать нам.Создается такое впечатление.что им просто лень этим заниматься. И по-поводу Малышевой. я с Вами соглашусь.
28.01.17 00:05
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Марго МоскваМакаревич ещё в 70-х про них переделанных песню написал.Марионетки.Лица стерты,краски тусклы.То ли люди,то ли куклы.Взгляд у них пустой,и морды -тень.И я устал и отдыхая,на канал переключаю и вижу те же рожи каждый день.
27.01.17 16:13
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АлександраИ что, Макаревич про Аллу Пугачеву писал? ))) В семидесятых-то? ))) Алла Пугачева появилась на эстраде только в восьмидесятых, и про нее никак нельзя было сказать "тусклая морда". Ваша прибаутка тут совершенно неуместна. Пугачева никогда в принципе не была тусклой, она и сейчас яркая. Звезд тусклых не бывает. И ваши слова - это чистейшей воды оскорбление.
27.01.17 22:15
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Марго МоскваСкоро будут писать,как Алла покакала и когда пописала.Как же нам это интересно.Жуть.
27.01.17 16:03
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ТатьянаЧто городите-то? Зачем собирать всякую чушь, лишь бы собирать? Ложитесь уже спать давайте, может, проспитесь к утру и стыдно станет. Это просто черная неблагодарность - не помнить заслуг великой звезды, нашей, русской!
27.01.17 21:51
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ЛюсяТем не менее, вы сюда зашли и почитали, а все почему - потому что Алла Пугачева это звезда, а то что на ней стараются заработать все кому не лень, пусть останется на их совести, хотя соглашусь со многими, история порядком затянулась, пора бы уже ее завистникам и успокоиться.
27.01.17 22:29
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БогданАн, видите, не успокаиваются. Новую, ёклмн, "петицию" наклепали. ))) Скоро по подъездам расклеивать начнут. Наверное, кто-то чересчур уж бездельем мается, и от скуки на все руки.
27.01.17 22:38
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АнтиМанукянЭто вы прям в точку! Я почитал новую петицию, такой бред, что наверное даже не буду сивую кобылу обижать, дурдом на прогулке! Да и вся эта история выглядит невероятно глупо, я бы возможно поняла, если б это против кого-то другого выпад был, но Алла, это несправедливо и мерзко!
27.01.17 22:49
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