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Появилась новая петиция против Примадонны


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Формат и звезды новогодних огоньков на федеральных каналах, как выясняется, больная тема для зрителей. Казалось, только немного утихли прения по поводу праздничных программ с участием Аллы Пугачевой. Но не тут-то было.

На сайте обращений к президенту России петиция-президенту.рф появился новый документ с требованием прекратить «засилье Пугачевой».

«Уже долгие годы на всех концертах показывают одни и те же надоевшие лица. Особенно это проявляется в новогоднюю ночь. Голубой огонек просто стало невозможно смотреть. Сплошные изнывающие от собственного превосходства и скуки "мэтры" и "примадонны"», - говорится в обращении.

«Сейчас много молодых исполнителей современных песен, много новых авторов и артистов. Но на экранах в новогоднюю ночь опять — Пугачева, Галкин, Киркоров, Орбакайте, Лещенко, Винокур, Алегрова, Басков и прочие. Дайте уже дорогу молодым!»

По мнению подписавших петицию, «наша страна состоит не только из "звездного" ограниченного междусобойчика». «Такое впечатление, что у нас в стране нет талантливых врачей, учителей, строителей и т.п. Есть только мафиозная кучка стареющих "звезд"», - говорится в петиции.

В комментариях к документу уже развернулись ожесточенные споры.

Алла Борисовна пока хранит молчание. Напомним, ранее подобные выпады Примадонна назвала «заказухой», добавив, что знает, кто за этим стоит.

Ранее мы писали:

Автор петиции к Эрнсту обратился к Пугачевой. Мужчина выразил сожаление по поводу травли Примадонны.​

Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу. Продюсер негодует. 

Басков запустил акцию в поддержку Пугачевой. Артист устроил звездную эстафету.



9 Не нравится 29 Нравится 27.01.2017 Теги: Алла Пугачева

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Обсуждение 43  

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Лучшие комментарии

  • Марго Москва
    Скоро будут писать,как Алла покакала и когда пописала.Как же нам это интересно.Жуть.
    		 27.01.17 16:03
         
    12
         
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  • Аэлита ,С, Москва
    Читайте внимательно комментарии. Люди просят убрать не только Пугачеву .но и других "надоевших" только с программы " Новогодний Огонек" .А про петицию президенту я думаю это шутка. А то.что они надоели.это действительно так, .И то .что не помним имена молодых исполнителей с программы ГОЛОС.вот поэтому и не помним.что куда не ткни.везде ОНИ. А если кто не знает.то Пугачева стало петь с конца 70х годов. Тогда она действительно пела.А что слышать сейчас.этот сиплый-хриплый прокуренный голос. Нам достаточно одного Лепса.Моя мама ей ровесница .так за эти годы видеть их уже не может .до противности. И потом.никакой травли на нее нет ! Когда просят убрать с ОГОНЬКА.то не только ее.но и всю эту "звездную свиту" А то действительно ОНИ уже.как салат Оливье.как сказал Эрнст. Создали себе кумиров. Вы еще молитесь на них!!! Вот кому они нравятся.смотрите их на других каналах на Новый Год!!!
    		 27.01.17 23:48
         
    11
         
    Контекст комментария
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  • lanalukina777@mail.ru москва
    Пусть выступают все "звезды надоевшие" на 40вых каналах.а центральные каналы оставят тем.кому интересны молодые таланты А если и наследующий год будет такое же. то создать петицию против руководства первого канала. А любящие этих" надоевших нам звезд".пусть ходят на их сольные концерты. А то НЕ ЖИРНО ЛИ ИМ на центральном канале?! Или пусть закрывают программу "ГОЛОС".нет смысла в этой программе. И заодно МАЛЫШЕВУ прихватят,
    		 27.01.17 19:47
         
    11
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • Марго Москва
    Макаревич ещё в 70-х про них переделанных песню написал.Марионетки.Лица стерты,краски тусклы.То ли люди,то ли куклы.Взгляд у них пустой,и морды -тень.И я устал и отдыхая,на канал переключаю и вижу те же рожи каждый день.
    		 27.01.17 16:13
         
    9
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • fialka196249@gmail.com Казан
    Пошло,вызывающе бездарно.Нас-зрителей настолько не уважают,..Сидели бы они БАРАН ДА ЯРОЧКА У СЕБЯ В ЗАМКЕ.НИ ФИГА НЕ СТЕСНЯЮТСЯ НИЧЕГО.МНЕ 55,я не ханжа,НоОНИ ДОСТАЛИ!!!ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ,,АРМЯН,,
    		 28.01.17 00:07
         
    9
         
    Контекст комментария
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  • Ирусик Екатеринбург
    Люди ,опомнитесь! Что то вы начали за здравие ,продолжаете за упокой! Согласна с тем что показывают одни и тебе лица ,причём не только в голубом огоньке или новогоднюю ночь, они и так знамениты их бесконечно пиарить не нужно ,им надо по залам страны собирать народ ,а вот на наши телеканалы ....,нужно молодых почаще ,что бы народ видел сколько и какие у нас певцы ,кроме стареющих звёзд ! Ни кто не хочет их обидеть ,я точно! Но поведение например той же АБ желает лучшего ,ей давно надо приуспокоиться ,слишком много Вас уж простите!!! Молодым дорогууу!!!!
    		 28.01.17 07:58
         
    1
         
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  • lorxen волжский
    Алла Борисовна, услышьте, наконец-то, правду! Вам в этих условиях всеобщей критики просто приходится говорить, что это заказ? Есть много стадионов, дворцов, клубов, вечеринок, где вы и остальные могут зарабатывать, освободите первый и второй каналы для молодёжи...мы видели и слышали, какая она талантливая!
    		 28.01.17 05:33
         
    5
         
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  • 55top55
    Кто- любит свиные хрящики, а кто - клубнику в сливках."Хрящики" пусть не едят клубнику. В чем проблема? 115 тысяч пусть не любят Пугачёву, а 135 пусть обожают. Алла, продолжай, ток ходи в спортклуб, тебе нужна прыть, шкодливость, шаловливость.Яблочко д б с червоточинкой.
    		 28.01.17 00:27
         
    -4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • fialka196249@gmail.com Казан
    Пошло,вызывающе бездарно.Нас-зрителей настолько не уважают,..Сидели бы они БАРАН ДА ЯРОЧКА У СЕБЯ В ЗАМКЕ.НИ ФИГА НЕ СТЕСНЯЮТСЯ НИЧЕГО.МНЕ 55,я не ханжа,НоОНИ ДОСТАЛИ!!!ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ,,АРМЯН,,
    		 28.01.17 00:07
         
    9
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Аэлита ,С, Москва
    Читайте внимательно комментарии. Люди просят убрать не только Пугачеву .но и других "надоевших" только с программы " Новогодний Огонек" .А про петицию президенту я думаю это шутка. А то.что они надоели.это действительно так, .И то .что не помним имена молодых исполнителей с программы ГОЛОС.вот поэтому и не помним.что куда не ткни.везде ОНИ. А если кто не знает.то Пугачева стало петь с конца 70х годов. Тогда она действительно пела.А что слышать сейчас.этот сиплый-хриплый прокуренный голос. Нам достаточно одного Лепса.Моя мама ей ровесница .так за эти годы видеть их уже не может .до противности. И потом.никакой травли на нее нет ! Когда просят убрать с ОГОНЬКА.то не только ее.но и всю эту "звездную свиту" А то действительно ОНИ уже.как салат Оливье.как сказал Эрнст. Создали себе кумиров. Вы еще молитесь на них!!! Вот кому они нравятся.смотрите их на других каналах на Новый Год!!!
    		 27.01.17 23:48
         
    11
         
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  • Светлана Минск
    Меня во всем этом бредовом скандале больше всего поражает вот что - это ж сколько у нашего народа свободного времени, раз они со скуки пишут петиции, касающиеся АБ, самому Путину! :)) Как будто в России других проблем нет, кроме того, что транслируется по ТВ. Лучше бы занялись чем-то действительно полезным, чем бессмысленными выпадами в адрес Аллы Борисовны.
    		27.01.17 23:02
         
    -2
         
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  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
  • Алексей
    Может, я туп, глуп, как сибирский валенок, но хоть убейте меня, не понимаю: зачем вторую-то петицию создавать и отправлять по одному и тому же адресу? Случайностью это не назовешь, ибо про первую всем известно...
    		 27.01.17 22:57
         
    -1
         
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  • Жанна
    Читаю и все больше восхищаюсь АБ, к этой женщине интерес не угаснет никогда. Жаль конечно, что ее имя связано с такой неприятной ситуацией, но я думаю, что в скором времени все изменится - она безмерно талантлива и любима многими. А те, кто пытается ее таким образом унизить в конце концов получат то, что заслужили, жизнь все расставит по своим местам, всем воздастся!
    		 27.01.17 22:34
         
    -5
         
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    • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
  • Элина
    Блин, меня аж заинтриговала эта петиция, только я не пойму, причем здесь талантливые врачи, учителя и строители к эстраде, теперь что автор очередной писюльке будет требовать, чтобы передовиков производства по центральному каналу показывали?! Такое впечатление, что эти петиции пишут психически неадекватные товарищи. Они считают, что раз Алла знаменита и востребована, так это она виновата в их бескультурье?! Срочно их на обследование!
    		 27.01.17 21:40
         
    -4
         
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    • Светлана
      И не говорите, мало по интернету всякого хлама-спама идет, так еще и президенту надо голову морочить. Ну неужели люди думают, что президенту больше заняться нечем, как с телевизором разбираться? Я угораю. Неужели мы такие глупые и наивные? Мы сейчас правда пропиарим этого манукяна, что он попадет в государственную думу. А оно нам надо? Он принесет нам там пользу? Пугачева на телевидении гораздо больше принесет.
      		 27.01.17 21:57
           
      -5
           
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        • Нина
          Мнением народа у нас любят прикрываться. Раньше цены на что-нибудь повысят и говорят: по многочисленным просьбам трудящихся. ))) А трудящиеся в это время не знают, как концы с концами свести. Те времена ушли в прошлое, а привычки, видите, где-то на подсознательном уровне остались. И сталинские времена дают о себе знать: надо взять наклепать, настучать и радоваться. Хоть бы уж Пугачеву-то не трогали.
          		27.01.17 22:49
               
          -4
               
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  • Yolka Москва
    Да уж, людям больше заняться нечем, как только за Аллой Борисовной следить, оставьте это ее поклонникам, мы уж сами разберемся, а не нравится, так не смотрите и не читайте о ней новости!
    		 27.01.17 21:27
         
    0
         
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  • Faina_Ran
    О еще одно чудо-юдо решило получить минуту славы, это наверное от Манукяна подцепил. Прям эпидемия началась! Бедная Алла, никак ее в покое не оставят. Ну стоит одной собачонке гавкнуть, как свора подхватывает. Но если честно, то эти потуги меня даже смешать, все это вызывает все больший интерес к ней, а за поклонников не переживайте, они и на сольники будут ходить, и по телевидению смотреть!
    		 27.01.17 21:23
         
    -5
         
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  • lanalukina777@mail.ru москва
    Пусть выступают все "звезды надоевшие" на 40вых каналах.а центральные каналы оставят тем.кому интересны молодые таланты А если и наследующий год будет такое же. то создать петицию против руководства первого канала. А любящие этих" надоевших нам звезд".пусть ходят на их сольные концерты. А то НЕ ЖИРНО ЛИ ИМ на центральном канале?! Или пусть закрывают программу "ГОЛОС".нет смысла в этой программе. И заодно МАЛЫШЕВУ прихватят,
    		 27.01.17 19:47
         
    11
         
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    • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
      • Валентина
        Это похоже на травлю, правда. А многие ведь наслаждаются травлями. Лишь бы травили не их. Это подлые, низкие душонки, я вам скажу. Но кого травить вздумали! Саму Аллу Пугачеву! Совсем сбрендили.
        		 27.01.17 22:08
             
        -4
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Татьяна
      Вы помешались на петициях что ли? Никому от этих писулек ни холодно, ни жарко. Может, их в папку подошьют и затолкают в архив, а может, заднее место подотрут. Я бы, честно говоря, Малышеву тоже с экрана вымела, но Пугачеву Аллу - нет уж, увольте! Бабкину можно удалить, не люблю я ее, Волочкову, Чехову, еще кое-кого, но Аллу нашу любимую забывать нельзя! Она забвения не заслуживает.
      		27.01.17 21:45
           
      -5
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Аза
        Ну да, психически адекватные товарищи здесь под 10 разными никами одинаковые отзывы строчат. "я бы на месте Пугачевой уже всех на место поставила" - смешно. Вы из 70х?
        		 27.01.17 21:56
             
        -2
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Аза
          Отзыв немного не туда улетел ))
          		 27.01.17 21:57
               
          0
               
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Настя
          Даже если человек из того поколения, он что по вашему не имеет права на отстаивание своей точки зрения?! Или одно из тех мифических "молодых дарований", которым дорогу не дают? Так я даже имени не могу ни одного из них вспомнить, певички-однодневки, а Алла - легенда!
          		 27.01.17 22:20
               
          -3
               
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Симона
          Смешно читать эти петиции про выдающихся врачей и учителей, их что тоже нужно приглашать на Новогодние огоньки?! Их профессиональные заслуги автоматически сделают их певцами? Вы бы для начала разобрались о чем речь идет. А то так, лишь бы свои пять копеек воткнуть. Реально достали, пусть Пугачева будет, чем она кому мешает?
          		 27.01.17 22:25
               
          -2
               
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Полина
      LANALUKINA777@MAIL.RU, а новую петицию кто будет создавать, вы что ли? Будете третьей по счету, вам все лавры уже не достанутся. Их сейчас какой-то дядька по фамилии Манукян огребает. Вряд ли с вами будет делиться. Даа, видимо, в нашу страну попал какой-то инопланетный вирус и заставляет людей строчить петиции и подписываться под ними. Но каким-то боком он по Пугачевой первым делом прошелся, а теперь на Первый канал навострил лыжи.
      		27.01.17 22:25
           
      -4
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Нина
      А если я живу на Урале, как я пойду на ее сольные концерты? Да и не по моему кошельку на них ходить. А по телевизору я бесплатно посмотрю и ходить не надо, ноги изнашивать. ))) Глупые советы даете однако, издевательские. Смешно слушать также про следующий год. Как будто Новый год - это какой-то камень преткновения. Алла Пугачева не заседает ведь круглогодично на Первом канале, как ни включи телевизор.
      		27.01.17 22:35
           
      -1
           
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    • Изольда Москва
      Согласна с Вами. Много других каналов.вот пусть там и ведут свои Новогодние Огоньки.А руководству первого канала действительно нужно написать петицию.чтобы сделали голосование .кого хочет видеть и слышать народ на Новогоднем Огоньке. А не навязывать нам.Создается такое впечатление.что им просто лень этим заниматься. И по-поводу Малышевой. я с Вами соглашусь.
      		 28.01.17 00:05
           
      4
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Марго Москва
    Макаревич ещё в 70-х про них переделанных песню написал.Марионетки.Лица стерты,краски тусклы.То ли люди,то ли куклы.Взгляд у них пустой,и морды -тень.И я устал и отдыхая,на канал переключаю и вижу те же рожи каждый день.
    		 27.01.17 16:13
         
    9
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Александра
      И что, Макаревич про Аллу Пугачеву писал? ))) В семидесятых-то? ))) Алла Пугачева появилась на эстраде только в восьмидесятых, и про нее никак нельзя было сказать "тусклая морда". Ваша прибаутка тут совершенно неуместна. Пугачева никогда в принципе не была тусклой, она и сейчас яркая. Звезд тусклых не бывает. И ваши слова - это чистейшей воды оскорбление.
      		 27.01.17 22:15
           
      0
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Марго Москва
    Скоро будут писать,как Алла покакала и когда пописала.Как же нам это интересно.Жуть.
    		 27.01.17 16:03
         
    12
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Татьяна
      Что городите-то? Зачем собирать всякую чушь, лишь бы собирать? Ложитесь уже спать давайте, может, проспитесь к утру и стыдно станет. Это просто черная неблагодарность - не помнить заслуг великой звезды, нашей, русской!
      		27.01.17 21:51
           
      -3
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Люся
      Тем не менее, вы сюда зашли и почитали, а все почему - потому что Алла Пугачева это звезда, а то что на ней стараются заработать все кому не лень, пусть останется на их совести, хотя соглашусь со многими, история порядком затянулась, пора бы уже ее завистникам и успокоиться.
      		 27.01.17 22:29
           
      -3
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Богдан
        Ан, видите, не успокаиваются. Новую, ёклмн, "петицию" наклепали. ))) Скоро по подъездам расклеивать начнут. Наверное, кто-то чересчур уж бездельем мается, и от скуки на все руки.
        		27.01.17 22:38
             
        -4
             
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        • АнтиМанукян
          Это вы прям в точку! Я почитал новую петицию, такой бред, что наверное даже не буду сивую кобылу обижать, дурдом на прогулке! Да и вся эта история выглядит невероятно глупо, я бы возможно поняла, если б это против кого-то другого выпад был, но Алла, это несправедливо и мерзко!
          		 27.01.17 22:49
               
          -3
               
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