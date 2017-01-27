Появилась новая петиция против Примадонны

Формат и звезды новогодних огоньков на федеральных каналах, как выясняется, больная тема для зрителей. Казалось, только немного утихли прения по поводу праздничных программ с участием Аллы Пугачевой. Но не тут-то было.

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На сайте обращений к президенту России петиция-президенту.рф появился новый документ с требованием прекратить «засилье Пугачевой».

«Уже долгие годы на всех концертах показывают одни и те же надоевшие лица. Особенно это проявляется в новогоднюю ночь. Голубой огонек просто стало невозможно смотреть. Сплошные изнывающие от собственного превосходства и скуки "мэтры" и "примадонны"», - говорится в обращении.

«Сейчас много молодых исполнителей современных песен, много новых авторов и артистов. Но на экранах в новогоднюю ночь опять — Пугачева, Галкин, Киркоров, Орбакайте, Лещенко, Винокур, Алегрова, Басков и прочие. Дайте уже дорогу молодым!»

По мнению подписавших петицию, «наша страна состоит не только из "звездного" ограниченного междусобойчика». «Такое впечатление, что у нас в стране нет талантливых врачей, учителей, строителей и т.п. Есть только мафиозная кучка стареющих "звезд"», - говорится в петиции.

В комментариях к документу уже развернулись ожесточенные споры.

Алла Борисовна пока хранит молчание. Напомним, ранее подобные выпады Примадонна назвала «заказухой», добавив, что знает, кто за этим стоит.

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