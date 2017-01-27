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О разрыве Джоли и Питта снят фильм


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Они еще не завершили бракоразводный процесс. Но в американском шоу-бизнесе не принято медлить. И вот уже анонсирован документальный фильм о непростых отношениях Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt).

Создателем картины под названием «Сломленные: невероятная история Бранджелины» стал скандально известный журналист Ян Гальперин. Как сообщается, в ленте Гальперин раскрывает новые, неизвестные детали звездного брака. По данным журналиста, фактически брак пары распался за год до официального сообщения о разрыве (то есть после окончания съемок мелодрамы Джоли «Лазурный берег»).

В ленту вошли неопубликованные ранее интервью, подробности из жизни, отношение к детям. «Ян подробно проследил за каждой мелочью в жизни Брэда и Анджелины и нашел истинную причину их развода», - говорят в окружении Гальперина.

Уточняется, что Гальперин уже долгое время наблюдает за парой. В 2009 году он выпустил книгу «Бранджелина. Нерассказанная история Брэда Питта и Анджелины Джоли», посвященную отношениям актеров. В книге журналист спрогнозировал громкий разрыв.

«У Брэда никогда не было такого феерического секса, — писал Гальперин. — Но секс в итоге сойдет на нет. Они ругаются из-за всего: причинами ссоры могут стать стать разговор о политике, выборе одежды для детей, дурные привычки Брэда — курение и алкоголь. Она постоянно на него кричит. Понятно, что очень скоро ему это надоест. После всего того, что я знаю, могу спокойно заявлять: парочка расстанется после Рождества 2010 года».

Ранее мы писали:

Анджелине Джоли и Брэду Питту прочат расставание. Скандально известный журналист Ян Гальперин назвал время расставания знаменитостей.

Анджелина Джоли готова к войне с Питтом. Актриса настаивает на единоличной опеке. 

Брэду Питту необходим психотерапевт. Актер не смог сдержать слез при встрече с детьми. 



0 Не нравится 0 Нравится 27.01.2017 Теги: Анджелина Джоли

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