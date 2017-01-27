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Миша Бартон госпитали­зирована в психиатрическую клинику


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Несколько дней назад она отпраздновала свой 31-й день рождения. А накануне с актрисой Мишей Бартон (Mischa Barton) произошел нервный срыв. Девушка была госпитализирована в одну из психиатрических клиник Лос-Анджелеса.

Соседи актрисы вызвали службу спасения после того, как девушка была обнаружена повисшей на заборе у своего дома. Миша, в одной рубашке, находилась в состоянии невменяемости, кричала о том, что ее мать ведьма и что наступил конец света.

 

Прибывшие полицейские связались с психиатрами, и Бартон было решено отправить в медучреждение. Актриса сопротивляться не стала.

Это не первый инцидент подобного рода в жизни Миши. Бартон не раз была замечена в нетрезвом состоянии, по некоторым данным, девушка экспериментировала с наркотическими препаратами. В 2007 году звезда была арестована за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Через две года приняла большую дозу снотворного, после чего попала в медицинский центр Лос-Анджелеса. У девушки было диагностировано нервное расстройство на фоне приема алкоголя и наркотиков.

Позже Бартон уверяла, что ей был поставлен не совсем корректный диагноз и нервный срыв произошел из-за сильного стресса.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 27.01.2017 Теги: миша бартон

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