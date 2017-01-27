Куриленко блеснула с Моникой Беллуччи

В Париже завершилась Неделя высокой моды, но светские мероприятия продолжаются. Накануне прошел благотворительный прием Sidaction Gala Dinner, в котором приняли участие многие знаменитости. И самыми яркими оказались девушки Бонда.









Актриса Ольга Куриленко изумила модных обозревателей необычным нарядом. Звезда появилась в стильном черном комбинезоне с провокационным топом, подчеркивающим бюст. Выглядела 37-летняя актриса, сыгравшая роль девушки Бонда в картине «Квант милосердия», весьма эффектно.

Компанию Ольге составила итальянская кинодива Моника Беллуччи (Monica Bellucci). 52-летняя актриса ранее также сыграла в бондиане (фильм «Спектр»), собственным примером доказав, что и зрелые дамы весьма сексуальны и привлекательны. И порой могут дать фору девушкам помоложе.

Гала-ужин Sidaction регулярно проводится под эгидой французской ассоциации борьбы со СПИДом, президентом которой является партнер покойного Сен-Лорана Пьер Берже. Средства, вырученные на благотворительном мероприятии, направляются на поиск способов борьбы со смертельной болезнью.

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