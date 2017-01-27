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Ирина Шейк представляет швейцарские аксессуары


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Топ-модель Ирина Шейк ждет первенца, но это не мешает ей вести довольно активную работу. Красавица стала звездой новой рекламной кампании швейцарского бренда Bally. Ролик получился довольно интересным.

 

В видео Шейк предстала в образе телеведущей и модницы, подбирающей аксессуары. И стоит отметить, что в обеих ролях Ирина смотрится прекрасно. Компанию на съемках звезде составили манекенщики Кит Батлер (Kit Butler) и Дэвид Трулик (David Trulik).

Кроме того, на днях Шейк похвасталась эффектной фотосессией для японского издания Vogue. Если так и дальше пойдет, то, вероятно, широкая общественность просто не заметит паузы в карьере модели на время декретного отпуска.

 
 
 

Первенец Ирины и актера Брэдли Купера (Bradley Cooper), по словам инсайдеров, появится на свет весной. Сама модель в интервью одному из американских СМИ недавно обмолвилась, что свадьба с Купером планируется в конце августа. Кстати, в середине декабря папарацци засняли модель с кольцом на том самом пальце. Украшение с массивным изумрудом и небольшими бриллиантами напоминает кольцо, подаренное принцем Уильямом (William) Кейт Миддлтон в честь помолвки.

Ранее мы писали:

Ирина Шейк стала звездой Givenchy. Модель продолжает работу.

Шейк и Купер выбрали имя для первенца. Модель готовится к материнству.

Шейк готовится к родам вместе с будущей свекровью. Мать Брэдли Купера с радостью ждет внука.



0 Не нравится 0 Нравится 27.01.2017 Теги: Ирина Шейк

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