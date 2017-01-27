Гагарина подражает Волочковой

Полина Гагарина обычно избегает откровенного эпатажа. Но солнце и атмосфера Мальдив порой меняют женщин. Сегодня артистка удивила поклонников, опубликовав снимок в стиле Анастасии Волочковой.







Вместе с семьей артистка отправилась на Мальдивы в новогодние каникулы и пока не торопится в Москву. Полина регулярно публикует в Instagram милые фото с пляжа, но сегодня особенно отличилась. «На лавры Анастасии я, конечно же, не претендую, но очень старалась... как смогла», - написала Гагарина, выложив снимок, на котором запечатлена, раскинув ноги в воде.

Поклонники фото одобрили: «У Полины все красиво и эстетично. ....и целомудренно!», «Гармония снаружи и внутри себя», «Не твой уровень Анастасия Волочкова, смешно... Ты богиня!!!», «Очень красиво все! И Полина, и природа».

Напомним, ранее появились сообщения о беременности певицы. В последнее время Полина появлялась на публике преимущественно в свободных платьях, а на финале проекта «Голос» обмолвилась, что действительно «стала шире». В новогоднюю ночь звезда написала в соцсетях, что с наступившим годом у нее связаны большие надежды.

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