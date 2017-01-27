Дочь Меладзе готовится ко второй свадьбе

У Валерия Меладзе прибавилось хлопот. Старшая дочь артиста Инга планирует роскошное свадебное торжество. Девушка вышла замуж на прошлой неделе, но церемония была довольно скромной.

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Избранником Инги стал журналист Нори Вергезе, британец марокканско-индийского происхождения, учившийся с девушкой в университете в Лондоне. В 2015 году молодые люди сообщили о помолвке, а в октябре прошлого года Инга написала в соцсетях о подготовке к «свадьбе века».

На прошлой неделе пара сочеталась браком в Кембридже. Молодые решили провести приватную церемонию, на которой присутствовало всего 16 гостей. Сам Валерий и младшие сестры невесты не смогли приехать на бракосочетание. Поэтому пара решила устроить еще одно торжество и теперь уже с размахом.

По словам Инги, роскошная вечеринка в честь молодоженов состоится в октябре в Марракеше. На праздник будет приглашено множество друзей и родственников.

Ранее мать Инги Ирина рассказывала журналистам, что дочери повезло с мужем. «Меня восхищает целеустремленность этого парня. Он не сидит на шее у отца. За год выучил арабский язык, после окончания вуза устроился работать журналистом. Нори собирается взять ссуду в банке на квартиру в Лондоне. Конечно, мне бы хотелось, чтобы дочь жила здесь. Но это ее жизнь – пусть сама решает».

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