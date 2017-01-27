Дочь Меладзе готовится ко второй свадьбе
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У Валерия Меладзе прибавилось хлопот. Старшая дочь артиста Инга планирует роскошное свадебное торжество. Девушка вышла замуж на прошлой неделе, но церемония была довольно скромной.
Избранником Инги стал журналист Нори Вергезе, британец марокканско-индийского происхождения, учившийся с девушкой в университете в Лондоне. В 2015 году молодые люди сообщили о помолвке, а в октябре прошлого года Инга написала в соцсетях о подготовке к «свадьбе века».
На прошлой неделе пара сочеталась браком в Кембридже. Молодые решили провести приватную церемонию, на которой присутствовало всего 16 гостей. Сам Валерий и младшие сестры невесты не смогли приехать на бракосочетание. Поэтому пара решила устроить еще одно торжество и теперь уже с размахом.
По словам Инги, роскошная вечеринка в честь молодоженов состоится в октябре в Марракеше. На праздник будет приглашено множество друзей и родственников.
Ранее мать Инги Ирина рассказывала журналистам, что дочери повезло с мужем. «Меня восхищает целеустремленность этого парня. Он не сидит на шее у отца. За год выучил арабский язык, после окончания вуза устроился работать журналистом. Нори собирается взять ссуду в банке на квартиру в Лондоне. Конечно, мне бы хотелось, чтобы дочь жила здесь. Но это ее жизнь – пусть сама решает».
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