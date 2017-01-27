Бузова отправилась в Грозный

Телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников. Звезда отправилась в столицу Чеченской республики. Девушка уже опубликовала несколько фотографий и видеороликов и заверила, что в Грозном ее приятно удивили.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 26 2017 в 6:42 PST

Ольга опубликовала видео, для которого позировала на башне мечети имени Ахмата Кадырова, и посетила дом моды Firdaws. Она примерила несколько роскошных нарядов в восточном стиле и была от платьев в восторге. «Я давно мечтала побывать в Грозном. Такое ощущение, что я в сказке. Другой мир. Атмосфера очень теплая», - поведала ведущая.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 26 2017 в 1:13 PST

По словам Бузовой, поездка удалась. «У меня сегодня был второй день рождения. Для меня выступали заслуженные артисты Чеченской республики. Спасибо за такой тёплый приём. У меня нет слов! Душа переполнена эмоциями ...Я счастлива».

Ведущая пока не раскрывает целей своей поездки. Но уже появилась версия, что Ольга помирилась с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым и отправилась вместе с ним в Грозный по приглашению одного из друзей футболиста. Ведущая подобные предположения пока не комментирует. Напомним, в конце декабря пара оформила развод.

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