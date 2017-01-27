 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бузова отправилась в Грозный


0 0

Телеведущая Ольга Бузова удивила поклонников. Звезда отправилась в столицу Чеченской республики. Девушка уже опубликовала несколько фотографий и видеороликов и заверила, что в Грозном ее приятно удивили.

 

Ольга опубликовала видео, для которого позировала на башне мечети имени Ахмата Кадырова, и посетила дом моды Firdaws. Она примерила несколько роскошных нарядов в восточном стиле и была от платьев в восторге. «Я давно мечтала побывать в Грозном. Такое ощущение, что я в сказке. Другой мир. Атмосфера очень теплая», - поведала ведущая.

По словам Бузовой, поездка удалась. «У меня сегодня был второй день рождения. Для меня выступали заслуженные артисты Чеченской республики. Спасибо за такой тёплый приём. У меня нет слов! Душа переполнена эмоциями ...Я счастлива».

Ведущая пока не раскрывает целей своей поездки. Но уже появилась версия, что Ольга помирилась с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым и отправилась вместе с ним в Грозный по приглашению одного из друзей футболиста. Ведущая подобные предположения пока не комментирует. Напомним, в конце декабря пара оформила развод.

Ранее мы писали:  

Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей. 

Бузова обнажилась в день рождения. Ведущая представила новый сингл.

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию. 



0 Не нравится 0 Нравится 27.01.2017 Теги: Ольга Бузова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору