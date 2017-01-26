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Волочкова: «Пока фигура позволяет надевать бикини»


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Скандальная балерина и любительница откровенных фотосессий Анастасия Волочкова недавно вернулась в Москву. Звезда провела несколько недель на Мальдивах и уверяет, что отдых пошел ей на пользу. Анастасия полна энергии и даже согласилась поделиться своими рецептами красоты.

Недавно Волочкова отметила 41-летие. Возраст вполне зрелый, но звезда уже предупредила, что отказываться от фирменных откровенных фотосессий не собирается, по крайней мере, в ближайшее время. «У меня около полусотни купальников, заявила балерина. Бикини мне шьют дизайнеры. Пока фигура мне позволяет надевать бикини - буду это делать, несмотря на завистников».

Анастасия поведала, что ее главный рецепт красоты кожи - не маски, не чудодейственные кремы, а русская баня.

«В бане я обильно натираюсь солью, иногда медом, рассказала Волочкова «Комсомольской правде». — И, смотрите, никаких морщин, подтянутая кожа. Просто умываюсь водой, в которой настаивается веник для бани. В общем, в моем арсенале красоты - только веник, соль и мед. Плюс я регулярно окунаюсь в ледяную купель. Для меня закаливание - привычная процедура. Могу утром, разбив лед топориком, прыгнуть в обжигающе холодную воду. А можно после бани: хорошо пропариться - и в купель. Красота! Но не советую повторять это людям неподготовленным. Я этим занимаюсь с 10 лет».

Ранее мы писали:

Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.

Волочкова: «Грязь до меня может не долететь...». Балерина вновь шокирует откровенными снимками. 

Анастасия Волочкова просит быть добрее. Балерина призывает жить своей жизнью и радоваться каждому ее мигу. 



0 Не нравится 0 Нравится 26.01.2017 Теги: анастасия волочкова

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