Волочкова: «Пока фигура позволяет надевать бикини»

Скандальная балерина и любительница откровенных фотосессий Анастасия Волочкова недавно вернулась в Москву. Звезда провела несколько недель на Мальдивах и уверяет, что отдых пошел ей на пользу. Анастасия полна энергии и даже согласилась поделиться своими рецептами красоты.

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Недавно Волочкова отметила 41-летие. Возраст вполне зрелый, но звезда уже предупредила, что отказываться от фирменных откровенных фотосессий не собирается, по крайней мере, в ближайшее время. «У меня около полусотни купальников, — заявила балерина. — Бикини мне шьют дизайнеры. Пока фигура мне позволяет надевать бикини - буду это делать, несмотря на завистников».

Анастасия поведала, что ее главный рецепт красоты кожи - не маски, не чудодейственные кремы, а русская баня.

«В бане я обильно натираюсь солью, иногда медом, — рассказала Волочкова «Комсомольской правде». — И, смотрите, никаких морщин, подтянутая кожа. Просто умываюсь водой, в которой настаивается веник для бани. В общем, в моем арсенале красоты - только веник, соль и мед. Плюс я регулярно окунаюсь в ледяную купель. Для меня закаливание - привычная процедура. Могу утром, разбив лед топориком, прыгнуть в обжигающе холодную воду. А можно после бани: хорошо пропариться - и в купель. Красота! Но не советую повторять это людям неподготовленным. Я этим занимаюсь с 10 лет».

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