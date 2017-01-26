Волочкова: «Пока фигура позволяет надевать бикини»
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Скандальная балерина и любительница откровенных фотосессий Анастасия Волочкова недавно вернулась в Москву. Звезда провела несколько недель на Мальдивах и уверяет, что отдых пошел ей на пользу. Анастасия полна энергии и даже согласилась поделиться своими рецептами красоты.
Недавно Волочкова отметила 41-летие. Возраст вполне зрелый, но звезда уже предупредила, что отказываться от фирменных откровенных фотосессий не собирается, по крайней мере, в ближайшее время. «У меня около полусотни купальников, — заявила балерина. — Бикини мне шьют дизайнеры. Пока фигура мне позволяет надевать бикини - буду это делать, несмотря на завистников».
Анастасия поведала, что ее главный рецепт красоты кожи - не маски, не чудодейственные кремы, а русская баня.
«В бане я обильно натираюсь солью, иногда медом, — рассказала Волочкова «Комсомольской правде». — И, смотрите, никаких морщин, подтянутая кожа. Просто умываюсь водой, в которой настаивается веник для бани. В общем, в моем арсенале красоты - только веник, соль и мед. Плюс я регулярно окунаюсь в ледяную купель. Для меня закаливание - привычная процедура. Могу утром, разбив лед топориком, прыгнуть в обжигающе холодную воду. А можно после бани: хорошо пропариться - и в купель. Красота! Но не советую повторять это людям неподготовленным. Я этим занимаюсь с 10 лет».
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Анастасия Волочкова просит быть добрее. Балерина призывает жить своей жизнью и радоваться каждому ее мигу.
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Обсуждение 4
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VTV МоскваУжас ужасный. Волочкова - полнейшая безвкусица и вульгарность. Комментарии - одни ошибки. "басАножки" - куда катится мир?!
27.01.17 02:15
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UjcnmВолочкова не в курсе, что басаножки не одевают на колготки, они потому и называются-баса ножки! У нее-дурной вкус!
26.01.17 13:55
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ПрелестьЯ тоже в сауне и леднике почти каждый день всю жизнь. Это моя страсть. Это очень полезно во всех отношениях. Но Настя скромничает - чтобы тело имело такой тургор и эластичность нужно ещё много-много трудиться и применять многие инновации красоты. За такое состояние тела как у Насти от меня однознгачно респект. Это результаты настроения и труда. Уважаю.
26.01.17 13:39