Собчак посмеялась над «казусом Мадонны»

Ксения Собчак блистает на Неделе моды в Париже, но без конфузов не обходится. На днях российскую звезду спутали с американской поп-дивой Мадонной. Как отметила сама Собчак, за подобную ошибку следует строго наказывать.

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Американский журнал Harpers Bazaar опубликовал фоторепортаж с Недели высокой моды в Париже, посвященный уличному стилю знаменитостей. И в подписи к одному из снимков перечисляются Мадонна, Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко. Однако на фото - Ксения Собчак.

Собчак над ошибкой коллег посмеялась, но отметила, что допущен весьма грубый промах. «Учитывая, что Мадонне за пятьдесят, вряд ли это надо счесть за комплимент», — написала Ксения, добавив хештеги #ПрофессионалыРынка и #ВЛоффисьелеЗаТакоеРасстреливают. Подписчики поспешили успокоить Ксению: «Да ладно, не скромничай... Это все-таки огромный комплимент», «Учитывая то, что в пятьдесят она выглядит круче, чем кто-то в свои тридцать, все-таки это комплимент», «Факт остается фактом!!! Не каждого перепутают с Мадонной!!! Молодец, Ксюшка!!!»

Позже звезда смягчилась и опубликовала конфузный снимок. «А вот и фото, которое до сих пор висит с подписью "Мадонна". Буду скриншотик внукам показывать. А я бы назвала "Трое в шапках и черный ворон за плечом"».

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