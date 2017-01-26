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Скарлетт Йоханссон передумала разводиться


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Светские обозреватели только начали обстоятельно обсуждать новость о разрыве голливудской звезды Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) с мужем. Но актриса спутала все карты. Как стало известно, накануне Скарлетт появилась с супругом, французским журналистом Роменом Дориаком (Romain Dauriac), на одной из выставок в Нью-Йорке.

Сплетни о разрыве Йоханссон с мужем появились после того, как актриса была замечена на протестном "Женском марше" в Вашингтоне без обручального кольца на руке. Затем появились сообщения о том, что пара рассталась с мужем еще летом. Однако поклонники тут же припомнили, что в октябре супруги вместе появлялись на одном из мероприятий в Париже.

И вот, словно назло сплетникам, актриса и ее любимый вместе приехали на выставку и без особых уговоров согласились позировать журналистам. Причем выглядели супруги довольно мило и гармонично, вовсе не так, как выглядят пары, переживающие кризис в отношениях.

Напомним, сейчас Ромен и Скарлетт воспитывают двухлетнюю дочь Роуз. В различных интервью актриса не раз подчеркивала, что считает мужа джентльменом и интеллектуалом.

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0 Не нравится 1 Нравится 26.01.2017 Теги: Скарлетт Йоханссон

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