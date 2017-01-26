Наталия Орейро опубликовала откровенный снимок

Каждая звезда в один прекрасный момент делает это. Публикует селфи, на котором запечатлена без макияжа, в естественном виде. И вот, наконец, на откровенный снимок решилась латиноамериканская звезда Наталия Орейро (Natalia Oreiro).

На днях Наталия опубликовала сразу две интересных фотографии. На одной она запечатлена без декоративной косметики, подпись гласит: «Люби того, кто смотрит на тебя так, словно ты волшебство». На другой - артистка без макияжа вместе с домашним питомцем.

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Поклонники восхищены: «Очаровательная», «Великолепная в любом виде», «Такая милая и родная».

Сама 39-летняя актриса ранее признавалась, что не всегда выглядит идеально и старается следить за внешностью. «Часто бывает, что я просыпаюсь, вижу свое опухшее лицо и думаю: "О боже!" Но такое случается только после затянувшихся съемок. А чтобы фигура была в порядке, я придерживаюсь баланса в питании, хотя очень люблю пиццу, шоколад и мороженое, которые начинаю поглощать ближе к пятнице! Меня спасают спорт и танцы. Кстати, я всегда полнею во время отпуска. В туре же, наоборот, килограммы быстро улетучиваются».

Орейро придерживается вегетарианства, поэтому следит за количеством потребляемых протеина, кальция, магния, железа.

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