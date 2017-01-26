В Сети появилось компрометирующее фото Кафельниковой

Модель Алеся Кафельникова рискует оказаться в центре нового скандала. В Сети появился очередной компрометирующий снимок девушки. Интимное фото, по предположениям некоторых журналистов, опубликовал один из приятелей девушки. Но есть данные, что Алеся сама решила взбудоражить публику.







На снимке Кафельникова запечатлена в нижнем белье и верхом на возлюбленном - Глебе Голубине. Фотография получилась довольно интимной, и журналисты поспешили обратиться за комментариями к отцу девушки - Евгению Кафельникову. «Ничего не видел и не хочу никакие фото смотреть. Мне неинтересно», - заявил бывший теннисист на расспросы.

Напомним, ранее в Сети появились снимки, на которых Алеся запечатлена с косячком. Кафельникова была в ярости и поссорилась со многими приятелями.

С 20-летним Голубиным, который известен как рэпер Pharaon, 18-летняя Кафельникова встречается с конца прошлого года. Сейчас молодые люди нередко появляются вместе на кинопремьерах и светских мероприятиях. Напомним, в прошлом году девушка пережила болезненный разрыв с сыном Аркадия Новикова Никитой. Причиной послужили неоднократные измены Никиты.

Ранее мы писали:

Алеся Кафельникова заставляет отца худеть. Девушка заключила пари с родителем.

Кафельникова поддержала Кардашян. Девушка против бодишейминга.

Алеся Кафельникова жалуется на трудности. Девушка упорно строит модельную карьеру.