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Жена Газманова удивила откровенным снимком


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Марина Муравьева-Газманова - не из тех, кто любит эпатировать публику. Но иногда и супруге знаменитого «есаула» хочется поразвлечься. Марина решила немного позабавиться, но реакция на ее забаву оказалась не совсем такой, какую она ожидала.

Сейчас чета Газмановых наслаждается отдыхом на Мальдивах. И накануне Марина опубликовала в Instagram довольно откровенный снимок. Дама позировала топлес в маске для снорклинга и кокетливых кружевных панталончиках. «Я в новой маске и офигительных штанах. #муж утром проснулся, посмотрел на моё лицо после снорклина в обыкновенной маске, вспаханное от резинок, и решил, что срочно нужно что- то делать, спасать Марусино лицо», - сообщила Газманова.

Подписчики на снимок отреагировали неоднозначно: «Мариночка, фото - супер! У вас отличная фигура и чувство юмора», «Эротичное фото... инопланетянки», «Такая стильная, модная и умопомрачительно красивая женщина выкладывает такие фото! Просто моветон!!!», «Я подумала, что это Волочкова! Чисто в ее стиле! Глупо, пошло, бессмысленно», «Я считаю, бедная Марина от безделья мается. Работать надо идти».

Однако Газманова не позволила испортить себе настроение негативными комментариями и заявила: «Уважаемые мои пуритане! Плохо, что вас так много. Вы хотите зеркала. Люди хотят, чтобы их окружали только зеркала. Чтобы отражать и отражаться. Знаете, как бессмысленная бесконечность, в которую вступаешь в узком зеркальном коридоре. Отражение отражений, эхо эха. Без начала и без конца. Без источника и цели. Я не дам вам то, чего вы хотите. Это скучно. Я хочу вам порекомендовать вырваться из этого потока похожести, мнимой этики, узких рамок контроля, чему стараются соответствовать большинство несчастных и зажатых».

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3 Не нравится 1 Нравится 26.01.2017 Теги: олег газманов

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