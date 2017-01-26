Дакота Джонсон устала от откровенных сцен

Уже совсем скоро Дакота Джонсон (Dakota Johnson) будет снова блистать на красных дорожках. До премьеры картины «На пятьдесят оттенков темнее» осталось недолго, и актриса морально готова. Но как признается Джонсон, съемки в откровенных сценах ей основательно надоели.







Дакота стала звездой нового номера журнала Glamour. Она приняла участие в эффектной фотосессии и рассказала о планах на будущее. По словам актрисы, она надеется, что в ближайшее время не придется сниматься в сексуальных сценах.

«Не то чтобы мне сильно надоело, но я готова делать и другие вещи. Хотя, может, это снова будут проекты с сексуальным подтекстом или полная им противоположность. Но я точно знаю - я готова двигаться дальше».

Джонсон также добавила, что вполне возможно, что какое-то время она вообще не будет сниматься.

Сиквел популярного эротического триллера «Пятьдесят оттенков серого» будет представлен в следующем месяце. «Джейми Дорнан и Дакота Джонсон возвращаются в ролях Кристиана Грея и Анастейши Стил во второй части бестселлера-феномена, - сообщается в анонсе. - Герои пытаются начать заново, "без правил, наказаний и секретов"».

Ранее мы писали:

Первый трейлер «На 50 оттенков темнее». Маскарад, фейерверк и интимные сцены.​

Ким Бейсингер сыграет в сиквеле «50 оттенков серого». Звезда тряхнет стариной.