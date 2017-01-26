Анфиса Чехова насладилась счастьем в Каннах

Телеведущая Анфиса Чехова прекрасно провела зимние каникулы. Причем последние дни отдыха звезда наслаждалась красотами Канн. Как пишет Анфиса, за эти несколько дней она почувствовала себя чуть ли не настоящей француженкой и поняла, что такое счастье.







На этой неделе Чехова побывала в Монако и Каннах. Звезда увлеченно публиковала свои снимки, сделанные на набережной, и цитировала вдохновляющие стихи.

Запомни, дочь, я вырастил тебя для счастья.

Ошибок не страшись: урок любой

Усвоить можно только самому.

Чужих оценок нет - не мучай ум

Он падок на смешные вещи.

Как призналась Анфиса, на отдыхе она позволяла себе даже шампанское по утрам. Одним словом, развлекалась по полной программе. Но при этом не забывала проводить своеобразный анализ своей жизни.

Недавно ведущая даже с гордостью сообщила, что в жизни практически не допускала серьезных промахов. «В моей жизни не было ошибок! Ошибка - это полюбить и запретить себе это: потому что обстоятельства не позволяют, страшно, зыбко, препятствий много! Ошибка - это хотеть что-то сделать... И остаться стоять на месте, потому что страшно, тяжело, кто там знает, как это отразится на будущем, какие последствия будет иметь, а вдруг вообще не получится, и люди засмеют. Ошибка - это отказаться от своей Мечты! Потому что есть Мечты, а есть Жизнь. Ошибка - это никогда так не услышать и не понять самого себя! Прожить жизнь для других. Ошибка так и не понять, что Страх, Осуждение и Чувство Вины - вот что тебя убивает! А не те болезни, в которых они проявляются! Ошибка жить в этом мире, не наслаждаясь его красотой и изобилием! Ошибка не сказать того, чего очень хочется, и не выразить себя так, как просит твоя душа! Все остальное не ошибки, а бесценный опыт».

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Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной.

Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием.

Анфиса Чехова стала йогиней. Ведущая последовала примеру Мадонны.