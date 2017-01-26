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Анастасия Калманович намекнула на пополнение


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Анастасия Калманович намекнула на пополнение

В свое время она была звездой столичных вечеринок и даже оказывалась в центре громких скандалов. Но сегодня Анастасия Калманович предпочитает жить без особой суеты и спешки. И в окружении семьи. Причем чем семья больше - тем лучше.

На днях Анастасия опубликовала в Instagram снимок внушительного живота и написала: «Пора рассказать правду». Поклонники тут же принялись поздравлять актрису: «Поздравляю! Больше блондинов в нашу жизнь!», «Какая прелесть, когда ожидаете?», «Большой уже живот! Я так рада за вас!» Супруг артистки Федор Фомин шутливо поинтересовался, кто же отец?

Но некоторые подписчики предположили, что Калманович вовсе не беременна: «Так хочется обрадоваться, но что-то чуется развод», «А как же в декабре фотки с плоским животом? Может, пора рассказать правду о том, как я отъелась за праздники?»

Напомним, Анастасия и Федор растят шестилетнего сына Тихона. По словам актрисы, сын у нее очень веселый и сообразительный мальчик. У Калманович также есть дочь Даниэла, рожденная в браке с Шабтаем Калмановичем. В 2009 году миллионер погиб при трагических обстоятельствах, и Даниэла оказалась наследницей внушительной части состояния бизнесмена. Старшая дочь миллионера Лиат забрала девочку в Израиль. Анастасия пыталась добиться права воспитывать дочь через суд, но проиграла.

Ранее мы писали:

Анастасия Калманович VS. Иосиф Кобзон. Громкий скандал.

Пелагея родила дочь. Это официально.

Шейк и Купер выбрали имя для первенца. Модель готовится к материнству. 


0 Не нравится 0 Нравится 26.01.2017 Теги: Анастасия Калманович

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