Виктория Боня осталась одна?

Светские обозреватели взбудоражены. В Сети обсуждается семейная драма Виктории Бони. По слухам, ведущую бросил ее возлюбленный Алекс Смерфит.

​

Последние месяцы Виктория не публикует совместных снимков с любимым. В ее Instagram много снимков с подругами и фотографий, сделанных во время путешествий. Свой Instagram Алекс удалил, но затем восстановил, однако в нем также нет снимков Виктории, и поклонников ведущей это насторожило.

Уже активно обсуждается версия о разрыве пары, более того, есть подозрения, что у Виктории гражданского супруга увели. Разлучницей, предположительно, стала модель Тейлор Ховард, на которую Алекс подписался в соцсетях. Есть информация, что недавно бизнесмен и модель отправились в путешествие по островам Карибского моря.

Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard) Янв 11 2017 в 2:03 PST

Сама Боня ранее сплетни о разрыве опровергала. «Курочки! Тот факт, что мой муж удалился из Instagram, вовсе не означает, что он удалился из моей жизни тоже. Фото для вас. Но хочу напомнить, что мы предпочитаем держать наше счастье в тишине. Подальше от ваших глаз. Спасибо, что кудахчете за нас», - писала ведущая.

Сейчас Виктория находится в Москве, но личную жизнь предпочитает не обсуждать.

Ранее мы писали:

Виктория Боня копит энергию для любимого. Звезда увлеклась методикой психолога Ларисы Ренар.

Виктория Боня не может позволить себе свадьбу. Ведущая мечтает о грандиозном торжестве.