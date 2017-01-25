Прямая трансляция шоу Ульяны Сергеенко сегодня в 21:30

Ульяна Сергеенко - дизайнер востребованный. С ее помощью русский стиль шагает по планете - платья Ulyana Sergeenko носят Дита Фон Тиз, Джессика Альба, Риз Уизерспун, шейха Моза. Сегодня на Неделе высокой моды в Париже она презентует новую кутюрную коллекцию весна-лето 2017.

Читатели "Клео" смогут увидеть показ в прямом эфире! В этом году он пройдет на арене цирка Le Cirque d’Hiver. Нам обещают интересное шоу. Показ состоится сегодня, 25 января в 21:30 по московскому времени. Увидеть шоу в указанное время можно будет прямо на этой странице: