Прямая трансляция шоу Ульяны Сергеенко сегодня в 21:30
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Ульяна Сергеенко - дизайнер востребованный. С ее помощью русский стиль шагает по планете - платья Ulyana Sergeenko носят Дита Фон Тиз, Джессика Альба, Риз Уизерспун, шейха Моза. Сегодня на Неделе высокой моды в Париже она презентует новую кутюрную коллекцию весна-лето 2017.
Читатели "Клео" смогут увидеть показ в прямом эфире! В этом году он пройдет на арене цирка Le Cirque d’Hiver. Нам обещают интересное шоу. Показ состоится сегодня, 25 января в 21:30 по московскому времени. Увидеть шоу в указанное время можно будет прямо на этой странице:
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