Пэрис Джексон сделала шокирующее признание

Дочь поп-короля Майкла Джексона (Michael Jackson) выходит из тени. 18-летняя Пэрис (Paris) начала модельную карьеру, недавно приняла участие в съемках рекламной кампании Chanel, сейчас посещает показы в рамках Недели высокой моды в Париже. А еще недавно девушка дала откровенное интервью. И признания Джексон можно назвать шокирующими.







В интервью изданию Rolling Stone Пэрис заявила, что ее отец был убит. «Отец часто намекал, что у него есть враги. Иногда это звучало как "однажды они все-таки убьют меня". Понимаю, что это кажется очередной конспирологической теорией, но все настоящие фанаты и все члены семьи знают, что это правда. Это была западня», — рассказала девушка.

Но почему юная Джексон не требует проведения расследования? «Это как шахматная партия. И я стараюсь играть правильно», - пояснила девушка.

Она также рассказала, что в возрасте 14 лет стала жертвой изнасилования. После этого у Пэрис начались проблемы с психикой, она стала зависимой от сильнодействующих препаратов. Несколько раз пыталась совершить суицид.

Несколько лет Джексон находилась в специальном учреждении для трудных подростков. «Я была сумасшедшей. Я действительно была безумной. Я прошла через подростковую ненависть ко всему. И я оказалась одна со своей депрессией и своей тревогой. Одна. Беспомощная».

Сейчас Пэрис - другой человек. Она ведет вполне здоровый образ жизни, хотя до сих пор курит. Девушка предпочитает ментоловые сигареты.

Ранее мы писали:

Пэрис Джексон превращается в гламурную диву . Девушке предложили сняться в кино и парочке рекламных кампаний.

Пэрис Джексон пыталась покончить с собой. Девушка тяжело переносит потерю отца.

Дети в секрете. Некоторые сильные мира сего и звезды прилагают все усилия, чтобы спрятать от внимания публики самое дорогое — своих детей.