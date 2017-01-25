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Пэрис Джексон сделала шокирующее признание


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Дочь поп-короля Майкла Джексона (Michael Jackson) выходит из тени. 18-летняя Пэрис (Paris) начала модельную карьеру, недавно приняла участие в съемках рекламной кампании Chanel, сейчас посещает показы в рамках Недели высокой моды в Париже. А еще недавно девушка дала откровенное интервью. И признания Джексон можно назвать шокирующими.

 
 
 

В интервью изданию Rolling Stone Пэрис заявила, что ее отец был убит. «Отец часто намекал, что у него есть враги. Иногда это звучало как "однажды они все-таки убьют меня". Понимаю, что это кажется очередной конспирологической теорией, но все настоящие фанаты и все члены семьи знают, что это правда. Это была западня», — рассказала девушка.

Но почему юная Джексон не требует проведения расследования? «Это как шахматная партия. И я стараюсь играть правильно», - пояснила девушка.

Она также рассказала, что в возрасте 14 лет стала жертвой изнасилования. После этого у Пэрис начались проблемы с психикой, она стала зависимой от сильнодействующих препаратов. Несколько раз пыталась совершить суицид.

Несколько лет Джексон находилась в специальном учреждении для трудных подростков. «Я была сумасшедшей. Я действительно была безумной. Я прошла через подростковую ненависть ко всему. И я оказалась одна со своей депрессией и своей тревогой. Одна. Беспомощная».

Сейчас Пэрис - другой человек. Она ведет вполне здоровый образ жизни, хотя до сих пор курит. Девушка предпочитает ментоловые сигареты.

Ранее мы писали:

Пэрис Джексон превращается в гламурную диву. Девушке предложили сняться в кино и парочке рекламных кампаний. 

Пэрис Джексон пыталась покончить с собой. Девушка тяжело переносит потерю отца. 

Дети в секрете. Некоторые сильные мира сего и звезды прилагают все усилия, чтобы спрятать от внимания публики самое дорогое — своих детей.



0 Не нравится 0 Нравится 25.01.2017 Теги: Пэрис Джексон

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