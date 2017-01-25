Памела Андерсон готовит шубу для Мелании Трамп

Стиль новой первой леди США - предмет довольно оживленных дискуссий. Некоторые сравнивают Меланию Трамп (Melania Trump) с Жаклин Кеннеди, некоторые полагают, что миссис Трамп лучше. Есть мнение, что Мелании следует всерьез поработать над стилем. Но пока модные обозреватели ломают копья, актриса Памела Андерсон (Pamela Anderson) взялась за дело. Звезда готовит специальную шубу для Мелании.

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Андерсон намерена отправить первой леди шубу из российского искусственного меха. Об этом звезда заявила на одном из мероприятий зоозащитной организации PETA. Пэм выяснила, что любимый дизайнер Мелании — Марк Бауэр (Marc Bouwer), а он придерживается принципов веганства.

«Я собираюсь послать ей одну из своих российских экошуб в качестве подарка, потому что я сейчас занимаюсь дизайном мехов в России», — сообщила Андерсон.

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Между прочим, ранее одно из американских изданий провело среди ведущих модельеров опрос на предмет, хотелось бы им создавать наряды для Мелании. Большинство дизайнеров, в том числе Том Форд (Tom Ford), Марк Джейкобс (Marc Jacobs) и Стефано Габбана (Stefano Gabanna), ответили отрицательно.

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